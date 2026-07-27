メルセデス、ラッセルに「スタート失敗の責任ない」と明言。むしろ「良い走りした」と賞賛
ジョージ・ラッセルはF1ハンガリーGP決勝でスタートを失敗し順位を落としたが、メルセデスはレース後、これがラッセルの責任ではないと明言した。
F1ハンガリーGP決勝レースでスタートを失敗して大きく順位を下げたジョージ・ラッセルだったが、この失敗は彼のミスではないとメルセデスが認めた。
6番グリッドからレースに臨んだラッセルは、スタート前の手順では問題はないように見えていた。しかしその最後のステップで、ラッセルのマシンはエンジン回転数を維持できなくなり、クラッチを繋いだ際にスムーズに加速していくことができなかった。
スタートを失敗したラッセルは、ターン1を通過する頃にはピットレーンスタート組を除く最後尾に下落。ラッセルが無線で「何が起きた？」と尋ねられると、マシンがアンチストールモードに入っていたと答えていた。
スタート手順が間違っていたかどうかを訪ねたラッセルに対し、チームは当初「クラッチが2％浅かった。スロットルペダルの問題のようで、高回転でアクセルを戻してしまっていた」と答えていた。
ただ、メルセデスのトト・ウルフ代表は後に、スタート失敗がラッセルに責任の無いモノだったと説明した。
George Russell, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
「彼はスロットルを10％ほど踏み込んでいたが、回転数が最大まで跳ね上がり、アクセルを戻すと今度は大きく（回転数が）落ち込んでしまったようだ」と、ウルフ代表は言う。
「あまりに多くの失敗が起きたことには本当に不満がある。そういうワケだったが、その後の彼のドライブは非常に良いモノだった」
「トラフィックを容易に抜け出し、挽回したんだ。彼は最大限のポイントを回収できたと思う」
そしてラッセルもエンジンが操作に反応していなかったと当時の状況を語った。
「スロットルを踏んで回転数を維持していたけど、急にシグナル消灯の4秒前に回転が乱れてしまったんだ」
ラッセルはそう語る。
「スロットル操作で対応しようとしたけど、どうにもならなかった。エンジンがスロットルに反応してくれなかったんだ」
ウルフ代表は、ライバルを次々と攻略して最終的に7位でレースを終えたラッセルの走りと、3位となったアンドレア・キミ・アントネッリのレースぶりを賞賛した。
「今日はドライバーのことを責められない。ハードタイヤを履いたキミが、ソフトタイヤのルイス（ハミルトン／フェラーリ）に対してしてみせたディフェンスは素晴らしい走りだった。そしてジョージの走りも同様に素晴らしかった」
「追い越しが非常に難しいと分かっていた状況下で、彼は序盤に10台ものマシンを抜いていった。今日、ドライバーは本当に素晴らしい仕事をしてくれたよ」
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