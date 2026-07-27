本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

「一体どうやって僕はこの位置にいるんだ？って感じ」フェルスタッペン、予想外のハンガリー2位に驚き

F1
ハンガリーGP
「一体どうやって僕はこの位置にいるんだ？って感じ」フェルスタッペン、予想外のハンガリー2位に驚き

アロンソ＆ストロール、アストンマーティンの車体アップデートに満足「周りのライバルと互角に戦うことができた。なんて素晴らしいことだ！」｜F1ハンガリーGP

F1
ハンガリーGP
アロンソ＆ストロール、アストンマーティンの車体アップデートに満足「周りのライバルと互角に戦うことができた。なんて素晴らしいことだ！」｜F1ハンガリーGP

激怒ピアストリ！　青旗無視で接触のサインツ猛批判「いつも他人を批判するくせに。一度鏡を見たほうが良いんじゃない？」

F1
ハンガリーGP
激怒ピアストリ！　青旗無視で接触のサインツ猛批判「いつも他人を批判するくせに。一度鏡を見たほうが良いんじゃない？」

メルセデス、ラッセルに「スタート失敗の責任ない」と明言。むしろ「良い走りした」と賞賛

F1
ハンガリーGP
メルセデス、ラッセルに「スタート失敗の責任ない」と明言。むしろ「良い走りした」と賞賛

ノリス、アップグレードで競争力向上したマシンに自信「このクルマなら、これからもレースに勝ち続けられる」

F1
ハンガリーGP
ノリス、アップグレードで競争力向上したマシンに自信「このクルマなら、これからもレースに勝ち続けられる」

新PUは29日のフィルミングデーで初走行！　ホンダ折原エンジニア「週末を通して準備を着実に進めることができた」

F1
ハンガリーGP
新PUは29日のフィルミングデーで初走行！　ホンダ折原エンジニア「週末を通して準備を着実に進めることができた」

王者ノリスが待望の今季初優勝！　粘りのフェルスタッペン2位、アストンマーティン・ホンダは入賞ならずもしっかり中団争い演じる｜F1ハンガリーGP

F1
ハンガリーGP
王者ノリスが待望の今季初優勝！　粘りのフェルスタッペン2位、アストンマーティン・ホンダは入賞ならずもしっかり中団争い演じる｜F1ハンガリーGP

まさにカオスな結末！　クラッシュ車両がコースを塞ぎ赤旗中断。優勝デ・フリーズとキャシディふたりの”ニック”が表彰台に｜フォーミュラE第15戦東京E-Prix

フォーミュラE
東京E-Prix レース1
まさにカオスな結末！　クラッシュ車両がコースを塞ぎ赤旗中断。優勝デ・フリーズとキャシディふたりの”ニック”が表彰台に｜フォーミュラE第15戦東京E-Prix
F1 ハンガリーGP

メルセデス、ラッセルに「スタート失敗の責任ない」と明言。むしろ「良い走りした」と賞賛

ジョージ・ラッセルはF1ハンガリーGP決勝でスタートを失敗し順位を落としたが、メルセデスはレース後、これがラッセルの責任ではないと明言した。

Stuart Codling Oleg Karpov
公開日時:
George Russell, Mercedes

　F1ハンガリーGP決勝レースでスタートを失敗して大きく順位を下げたジョージ・ラッセルだったが、この失敗は彼のミスではないとメルセデスが認めた。

　6番グリッドからレースに臨んだラッセルは、スタート前の手順では問題はないように見えていた。しかしその最後のステップで、ラッセルのマシンはエンジン回転数を維持できなくなり、クラッチを繋いだ際にスムーズに加速していくことができなかった。

　スタートを失敗したラッセルは、ターン1を通過する頃にはピットレーンスタート組を除く最後尾に下落。ラッセルが無線で「何が起きた？」と尋ねられると、マシンがアンチストールモードに入っていたと答えていた。

　スタート手順が間違っていたかどうかを訪ねたラッセルに対し、チームは当初「クラッチが2％浅かった。スロットルペダルの問題のようで、高回転でアクセルを戻してしまっていた」と答えていた。

　ただ、メルセデスのトト・ウルフ代表は後に、スタート失敗がラッセルに責任の無いモノだったと説明した。

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

「彼はスロットルを10％ほど踏み込んでいたが、回転数が最大まで跳ね上がり、アクセルを戻すと今度は大きく（回転数が）落ち込んでしまったようだ」と、ウルフ代表は言う。

「あまりに多くの失敗が起きたことには本当に不満がある。そういうワケだったが、その後の彼のドライブは非常に良いモノだった」

「トラフィックを容易に抜け出し、挽回したんだ。彼は最大限のポイントを回収できたと思う」

　そしてラッセルもエンジンが操作に反応していなかったと当時の状況を語った。

「スロットルを踏んで回転数を維持していたけど、急にシグナル消灯の4秒前に回転が乱れてしまったんだ」

　ラッセルはそう語る。

「スロットル操作で対応しようとしたけど、どうにもならなかった。エンジンがスロットルに反応してくれなかったんだ」

　ウルフ代表は、ライバルを次々と攻略して最終的に7位でレースを終えたラッセルの走りと、3位となったアンドレア・キミ・アントネッリのレースぶりを賞賛した。

「今日はドライバーのことを責められない。ハードタイヤを履いたキミが、ソフトタイヤのルイス（ハミルトン／フェラーリ）に対してしてみせたディフェンスは素晴らしい走りだった。そしてジョージの走りも同様に素晴らしかった」

「追い越しが非常に難しいと分かっていた状況下で、彼は序盤に10台ものマシンを抜いていった。今日、ドライバーは本当に素晴らしい仕事をしてくれたよ」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ノリス、アップグレードで競争力向上したマシンに自信「このクルマなら、これからもレースに勝ち続けられる」
More from
Stuart Codling

フェラーリ、ハミルトンの予選ペナルティに”チームのミス”を認める。「伝えたのが遅すぎた」

F1
F1
ハンガリーGP
フェラーリ、ハミルトンの予選ペナルティに”チームのミス”を認める。「伝えたのが遅すぎた」

FIA、ドライバーからの苦情を受け、ハンガロリンクのターン1路面を夜間に再舗装

F1
F1
ハンガリーGP
FIA、ドライバーからの苦情を受け、ハンガロリンクのターン1路面を夜間に再舗装

フェラーリ、ハミルトンの5秒ペナルティは厳しすぎると批判「大きな代償を払うことになった」

F1
F1
ベルギーGP
フェラーリ、ハミルトンの5秒ペナルティは厳しすぎると批判「大きな代償を払うことになった」
More from
ジョージ ラッセル

ラッセル、ハンガリー決勝に向けて破損エンジンを交換。ペナルティは無し「もういくつか予選順位を上げられたかも」

F1
F1
ハンガリーGP
ラッセル、ハンガリー決勝に向けて破損エンジンを交換。ペナルティは無し「もういくつか予選順位を上げられたかも」

ラッセル、マシンバランスとグリップの低さに苦戦「フェラーリが強いと、恐れていたことが現実になった」

F1
F1
ハンガリーGP
ラッセル、マシンバランスとグリップの低さに苦戦「フェラーリが強いと、恐れていたことが現実になった」

俺のドライビングが悪いわけじゃなかった！　ラッセル、PUソフト不具合が苦戦の原因と判明しホッと胸撫で下ろす

F1
F1
ハンガリーGP
俺のドライビングが悪いわけじゃなかった！　ラッセル、PUソフト不具合が苦戦の原因と判明しホッと胸撫で下ろす
More from
メルセデス

黄旗のこんちくしょう！　アントネッリ、ペナルティよりもアタック台無しを恨む「3番手はいけた」

F1
F1
ハンガリーGP
黄旗のこんちくしょう！　アントネッリ、ペナルティよりもアタック台無しを恨む「3番手はいけた」

アントネッリ、黄旗時の減速不十分の裁定……3グリッド降格ペナルティで7番手スタートに

F1
F1
ハンガリーGP
アントネッリ、黄旗時の減速不十分の裁定……3グリッド降格ペナルティで7番手スタートに

メルセデス、ラッセルの直線スピード不足問題の原因特定か？　ソフトウェア異常で電気エネルギーを早く使う不具合

F1
F1
ハンガリーGP
メルセデス、ラッセルの直線スピード不足問題の原因特定か？　ソフトウェア異常で電気エネルギーを早く使う不具合

最新ニュース

「一体どうやって僕はこの位置にいるんだ？って感じ」フェルスタッペン、予想外のハンガリー2位に驚き

F1
ハンガリーGP
「一体どうやって僕はこの位置にいるんだ？って感じ」フェルスタッペン、予想外のハンガリー2位に驚き

アロンソ＆ストロール、アストンマーティンの車体アップデートに満足「周りのライバルと互角に戦うことができた。なんて素晴らしいことだ！」｜F1ハンガリーGP

F1
ハンガリーGP
アロンソ＆ストロール、アストンマーティンの車体アップデートに満足「周りのライバルと互角に戦うことができた。なんて素晴らしいことだ！」｜F1ハンガリーGP

激怒ピアストリ！　青旗無視で接触のサインツ猛批判「いつも他人を批判するくせに。一度鏡を見たほうが良いんじゃない？」

F1
ハンガリーGP
激怒ピアストリ！　青旗無視で接触のサインツ猛批判「いつも他人を批判するくせに。一度鏡を見たほうが良いんじゃない？」

メルセデス、ラッセルに「スタート失敗の責任ない」と明言。むしろ「良い走りした」と賞賛

F1
ハンガリーGP
メルセデス、ラッセルに「スタート失敗の責任ない」と明言。むしろ「良い走りした」と賞賛