F1 メキシコシティGP

メルセデス代表、スタートでエネルギー切れのラッセルに謝罪「彼のレースを台無しにしてしまった」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、メキシコシティGP決勝においてエネルギーデプロイの影響で順位を落としたジョージ・ラッセルに謝罪した。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/03 2:32

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George Russell, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

メルセデスのトト・ウルフ代表は、デプロイメントの問題によってメキシコシティGPのスタートでつまずいたジョージ・ラッセルについて、チームが彼を「失望させた」と責任を認めた。

ラッセルは予選でルイス・ハミルトン（フェラーリ）に0.009秒およばず2番グリッドからレースをスタートした。蹴り出し自体は良かったものの、途中で失速。順位を落とすとオープニングラップでレッドブルのアイザック・ハジャーと接触し、10秒のタイム加算ペナルティを科された。

チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリが3位でフィニッシュし、F1史上最年少チャンピオンに輝いた一方で、ラッセルは6位に終わった。

「今日もまた、我々は完全に彼を失望させてしまった」とウルフはレース後、Sky Sports F1に語った。

「あの時点では、何が起きたのか分かっていなかった。彼はここで優勝を争える位置にいたと思う。そこにエネルギー不足の問題が発生し、彼のレースを台無しにしてしまった」

「我々には2人のドライバーがいる。1人だけではない。今年、マシンは彼にとってうまく機能していない。そして今日のような不運も起きてしまう。彼のために問題を解決しなければならない」

「彼にとって今は非常に厳しい時期だ。本当に、非常に厳しい時期だ。私の目標は、彼がチャンピオンシップを争うために必要なマシンとサポートを提供することだ」

ラッセルは6位に終わったことで、ドライバーズランキングでは2番手から4番手に後退した。現在、同2番手のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とは11ポイント差、同3番手のハミルトンとは9ポイント差となっている。

レース後、ウルフがラッセルに謝罪する映像は、ソーシャルメディアですぐに話題となった。アントネッリが戴冠を祝う美酒を味わう一方で、ラッセルがその謝罪を冷静に受け止める姿は、ファンの印象に強く残ったようだ。

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