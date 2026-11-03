F1 メキシコシティGP
メルセデス代表、スタートでエネルギー切れのラッセルに謝罪「彼のレースを台無しにしてしまった」
メルセデスのトト・ウルフ代表は、メキシコシティGP決勝においてエネルギーデプロイの影響で順位を落としたジョージ・ラッセルに謝罪した。
Lydia Mee
公開日時: 2026/11/03 2:32
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George Russell, Mercedes
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
メルセデスのトト・ウルフ代表は、デプロイメントの問題によってメキシコシティGPのスタートでつまずいたジョージ・ラッセルについて、チームが彼を「失望させた」と責任を認めた。
ラッセルは予選でルイス・ハミルトン（フェラーリ）に0.009秒およばず2番グリッドからレースをスタートした。蹴り出し自体は良かったものの、途中で失速。順位を落とすとオープニングラップでレッドブルのアイザック・ハジャーと接触し、10秒のタイム加算ペナルティを科された。
チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリが3位でフィニッシュし、F1史上最年少チャンピオンに輝いた一方で、ラッセルは6位に終わった。
「今日もまた、我々は完全に彼を失望させてしまった」とウルフはレース後、Sky Sports F1に語った。
「あの時点では、何が起きたのか分かっていなかった。彼はここで優勝を争える位置にいたと思う。そこにエネルギー不足の問題が発生し、彼のレースを台無しにしてしまった」
「我々には2人のドライバーがいる。1人だけではない。今年、マシンは彼にとってうまく機能していない。そして今日のような不運も起きてしまう。彼のために問題を解決しなければならない」
「彼にとって今は非常に厳しい時期だ。本当に、非常に厳しい時期だ。私の目標は、彼がチャンピオンシップを争うために必要なマシンとサポートを提供することだ」
ラッセルは6位に終わったことで、ドライバーズランキングでは2番手から4番手に後退した。現在、同2番手のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とは11ポイント差、同3番手のハミルトンとは9ポイント差となっている。
レース後、ウルフがラッセルに謝罪する映像は、ソーシャルメディアですぐに話題となった。アントネッリが戴冠を祝う美酒を味わう一方で、ラッセルがその謝罪を冷静に受け止める姿は、ファンの印象に強く残ったようだ。
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