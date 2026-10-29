F1 アメリカGP

マルコ博士のラッセル批判は的外れ？ 「間違いなくチャンピオンになる力がある」とウルフ代表反論

メルセデスのトト・ウルフ代表は、ジョージ・ラッセルに関するヘルムート・マルコの見解に反論した。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/29 3:21

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George Russell, Mercedes

写真：: Jayce Illman / Getty Images

レッドブルでかつてモータースポーツアドバイザーを務めたヘルムート・マルコは、メルセデスのジョージ・ラッセルに関して、もはや再起のチャンスがないという見方を示した。それに対し、メルセデスのトト・ウルフ代表はそうした見方に反論している。

2026年のF1ではメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、よほどの事が起きない限りは次戦メキシコシティGPでチャンピオンを確定させる見込みだ。

今シーズン、メルセデスは2026年の新レギュレーション導入を機に勢力図の頂点に立った。そうした中、ラッセルにとってはタイトルを獲得する絶好のチャンスが訪れたと考えられていた。

しかし開幕後、アントネッリがシーズン序盤に初優勝から5連勝を飾り、ランキング首位の座を固め、ラッセルはその後塵を拝する状況が続いた。夏休み明けにラッセルは一時調子を取り戻したものの、新世代マシンのハンドリングに苦しんだことや、信頼性の問題による不運も重なり、アントネッリを打ち破る可能性はほとんどなかった。そして現在はフェラーリのルイス・ハミルトンにランキング2位の座を奪われる危機にも直面している。

そんなラッセルについてマルコは、アントネッリに敗れたラッセルが、今後再びタイトルを争うことは難しいと見解を語った。

「ラッセルはもはやナンバー1ドライバーではない」

アントネッリがアメリカGPで今季9勝目を挙げた一方、ラッセルが8位に終わったことを受け、マルコはそう語った。

「アントネッリがその座を彼から明確に奪った。ラッセルが今後、再び世界タイトルを争うチャンスを得られるのか、あるいはどこかのチームでナンバー1ドライバーとして扱われることがあるのか、疑問に思う」

ウルフはこうしたマルコの見解を否定。ラッセルが心機一転し、自身のドライビングスタイルにより適したマシンを手にすれば、今後もタイトルを争えると主張した。

「ヘルムートは私と同じオーストリア出身だが、友人と呼べるわけではない。でも、彼の意見は尊重している」

「ただ、ジョージについては彼の考えは間違っていると思う。ジョージには必要な能力がすべて備わっている。今のマシンが彼に合っていないのだと思う」

「シーズン序盤に、自分にとって今年こそチャンスだと感じていたところへ、チームの反対側にとんでもない逸材が現れ、どんどん自分の立場を脅かしてくる。そういう状況に対処するのは難しいのかもしれない」

「だが、新しいシーズンになり、我々が速いマシンを用意できれば、ジョージには間違いなくチャンピオンになる力があると信じている」

「だから、彼がF2やF3で勝ち、ルーキー時代を戦い、さらにカートではヨーロッパ選手権を連覇したことまで、すべて忘れてしまおうというのは、あまりにも安易な考えだ。そうした彼の力は、今も変わらず彼の中にある」

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