メルセデス代表、フェラーリとの戦いはシーズン終了まで続くと予想「まずは自分たち自身を見つめ直さなければならない」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、シャルル・ルクレールがF1イギリスGPで優勝したことを受け、フェラーリが2026年シーズンにおいてメルセデスの最大のライバルであり続けるだろうと予想している。

2026年レギュレーションへの適応を完璧にこなし、開幕6戦で優勝を譲らなかったメルセデスだが、バルセロナでアップデートを投入したフェラーリがその差を一気に縮めた。

バルセロナではルイス・ハミルトンがフェラーリ移籍後初勝利を挙げると、先週末のイギリスGPでルクレールが優勝。直近の3戦でフェラーリが2勝をマークしているのだ。

「まずは自分たち自身を見つめ直さなければならない」

イギリスGPでジョージ・ラッセルが2位表彰台を獲得した後、メルセデスのトト・ウルフ代表はそう語った。

「彼ら（フェラーリ）は週末前、『このサーキットではエネルギー面で苦戦する』と言っていた。でも実際はそんなことはなかった。非常に強力なライバルだったし、この状況はシーズン終了まで続くと考えている」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

一方でフェラーリのフレデリック・バスール代表は依然として慎重な姿勢を崩していない。コンストラクターズランキングではメルセデスに78ポイント差をつけられている。

フェラーリは依然として安定感を欠いている。オーストリアGPでは、ルクレールとハミルトンはそれぞれ2番手、3番手を走りながら、レースペースに苦しみ最終的に8位と5位まで後退した。

ハミルトンはイギリスGPのスプリント予選でポールポジションを獲得したが、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）に敗れ、スプリント優勝はできなかった。

アントネッリは決勝レースでもポールポジションを獲得。スタート直後にルクレールに首位を奪われたものの、終盤には逆転勝利を狙える位置まで迫っていた。しかし、ホイールディフレクターの破損によって、その望みは絶たれた。

そうした状況もあって、タイトル争いについて質問されたバスールは、あまり良い顔を見せなかった。

「タイトル争いというのは、あなたたちが言っていることであって、私が言っていることではない。バルセロナの後には『フェラーリがタイトル争いに戻ってきた』と言われた。でも私は『違う』と答えた」

「その翌週には『フェラーリはもう終わった』と言われた。でも、その週はフロントロウを獲得した」

「だから、ファクトリーに戻ってもチームのみんなには同じことを言う。『いい週末だった。でも次はスパに集中しよう』とね」

「我々はチャンピオンじゃない。だがどん底にいるわけでもない。少しずつ改善を積み重ねているだけだ」

「私は1レースや2レース、あるいは良い結果や悪い結果だけで結論を出そうとはしない。常にもっと良くすることだけに集中している。それは私だけでなく、ファクトリーで働く全員にも言えることだ。チャンピオンシップについて語るのは、あなたたちメディアの仕事だ。私は一度もそんな話はしていない」

そのうえでバスールは、7月17～19日に開催されるベルギーGPを前に、依然としてメルセデスの方が総合的なパフォーマンスでは優位に立っているとの見方を示した。

「まずはベルギーに集中しよう。良いレースをすることだけを考えている。正直に言えば、メルセデスにはまだアドバンテージがあると思っている。今週末の6～7回のセッションを振り返れば、彼らの方が5回は我々を上回っていたはずだ。それでも、決勝では我々が良いレースをしたということだ」

「長いレースではスタートや戦略といった要素があるぶん、我々にとっては少し有利に戦いやすい。一方、スプリントは戦略の余地がほとんどない。純粋な速さだけが問われる。そこで自分たちがどこまで戦えるかを見ていかなければならない」

「ただ、現実的である必要もある。純粋なパフォーマンスという点では、総合的に見て彼らがまだわずかに上回っている。簡単な戦いにはならないだろう。でも、今はベルギーに集中するだけだ」