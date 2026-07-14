メルセデス、パフォーマンス重視の姿勢は変わらず「本来なら9戦9勝だったはず。でも遅くて信頼性が高いマシンよりマシ」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、F1では「遅くて信頼性の高いマシンより、速いが信頼性に課題のあるマシンの方がいい」との考えを示した一方で、メルセデスのマシンに頻発しているメカニカルトラブルは、そろそろ解決しなければならないとも認めた。

メルセデスは2026年シーズンここまで圧倒的な速さを見せており、予選では全9戦でポールポジションを獲得。スプリント予選では数回、マクラーレンとフェラーリに先行を許したものの、通常の予選では他を寄せ付けていない。

しかし、その9戦で挙げた優勝は7勝にとどまっている。バルセロナではルイス・ハミルトンがフェラーリ移籍後初勝利を挙げた一方、2番手を走っていたアンドレア・キミ・アントネッリは電気系統のトラブルでリタイア。その3週間前のカナダGPでも、首位を走行していたジョージ・ラッセル（メルセデス）が同様の電気系トラブルで戦列を去った。

さらに前戦イギリスGPでは、アントネッリのホイールディフレクターが破損。このトラブルによって、首位を逃げていたシャルル・ルクレール（フェラーリ）に挑むチャンスを失った。

こうした信頼性の問題は、性能を極限まで追求した結果ではないか、少し性能を犠牲にしてでも安全策を取るべきではないかと問われたウルフは、次のように答えた。

「我々は徹底したパフォーマンス重視の組織だ。シャシーもパワーユニットも、持てる性能をすべて引き出そうとしている」

「だから私は、非常に優れたマシンの性能を少しだけ抑えて信頼性の問題を解決する方が、最初から性能を妥協したマシンで戦うよりずっといいと思っている」

「ここまで6勝…いや8戦中だったかな。ちょっと分からなくなったけど、それでも私は、遅くて壊れないマシンより、速くて多少壊れるマシンの方を選ぶ」

記者から「9戦で7勝です」と訂正されると、ウルフは笑いながら、「本当なら9戦9勝だったはずだ」と応じた。

それでもメルセデスは、今季の決勝レースでフェラーリに次ぐ走行距離を記録している。総走行距離5408kmのうち、メルセデスは5215kmを走破しており、依然として高い完走率を維持している。

一方、最も苦戦しているのはアストンマーティンだ。同チームは18回の完走機会のうち公式にフィニッシュしたのはわずか8回で、走行距離は3753kmにとどまっている。

ただし、4月のインターバル以降に限れば12回中7回で完走しており、課題だった信頼性には、着実な改善の兆しが見え始めている。