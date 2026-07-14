本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

今季初の決勝リタイアとなったジャンアントニオ、原因に心当たりナシ「これもレースの一部。いつかは起きるモノだ」

MotoGP
ドイツGP
今季初の決勝リタイアとなったジャンアントニオ、原因に心当たりナシ「これもレースの一部。いつかは起きるモノだ」

メルセデス、パフォーマンス重視の姿勢は変わらず「本来なら9戦9勝だったはず。でも遅くて信頼性が高いマシンよりマシ」

F1
ベルギーGP
メルセデス、パフォーマンス重視の姿勢は変わらず「本来なら9戦9勝だったはず。でも遅くて信頼性が高いマシンよりマシ」

アウディ、次期F1エンジン規則でのターボ継続を訴える「高い効率性を目指す技術は、量産車にも応用されている」

F1
ベルギーGP
アウディ、次期F1エンジン規則でのターボ継続を訴える「高い効率性を目指す技術は、量産車にも応用されている」

スーパー耐久・ST-TCRの100号車シビックにホンダゆかりのドライバーがまたひとり。第5戦オートポリスから野村勇斗が加入へ

スーパー耐久
スーパー耐久・ST-TCRの100号車シビックにホンダゆかりのドライバーがまたひとり。第5戦オートポリスから野村勇斗が加入へ

ホンダF1、アップデート版PU投入まであと2戦……しかし大切な2戦。折原エンジニア「現行スペックでのデータや経験を蓄積することも重要」

F1
ベルギーGP
ホンダF1、アップデート版PU投入まであと2戦……しかし大切な2戦。折原エンジニア「現行スペックでのデータや経験を蓄積することも重要」

トランプ米大統領、首都ワシントンD.C.でのインディカー開催をPR「普段ここをこんなスピードで走ったら終身刑かもしれないが……」

IndyCar
トランプ米大統領、首都ワシントンD.C.でのインディカー開催をPR「普段ここをこんなスピードで走ったら終身刑かもしれないが……」

東京E-Prix開催まで2週間！　ナイトレース用照明の設置も進む……フォーミュラEの人気を拡大するための施策を訊く

フォーミュラE
東京E-Prix レース2
東京E-Prix開催まで2週間！　ナイトレース用照明の設置も進む……フォーミュラEの人気を拡大するための施策を訊く

契約問題のビニャーレス、状況はヤマハ時代と同じと主張「チームが僕を追い込んでくる」

MotoGP
ドイツGP
契約問題のビニャーレス、状況はヤマハ時代と同じと主張「チームが僕を追い込んでくる」
F1 ベルギーGP

メルセデス、パフォーマンス重視の姿勢は変わらず「本来なら9戦9勝だったはず。でも遅くて信頼性が高いマシンよりマシ」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、速くて信頼性の低いマシンの方がいいとしつつも、信頼性問題に対処するべき時期が来ているようだ。

Benjamin Vinel Filip Cleeren
公開日時:
Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

　メルセデスのトト・ウルフ代表は、F1では「遅くて信頼性の高いマシンより、速いが信頼性に課題のあるマシンの方がいい」との考えを示した一方で、メルセデスのマシンに頻発しているメカニカルトラブルは、そろそろ解決しなければならないとも認めた。

　メルセデスは2026年シーズンここまで圧倒的な速さを見せており、予選では全9戦でポールポジションを獲得。スプリント予選では数回、マクラーレンとフェラーリに先行を許したものの、通常の予選では他を寄せ付けていない。

　しかし、その9戦で挙げた優勝は7勝にとどまっている。バルセロナではルイス・ハミルトンがフェラーリ移籍後初勝利を挙げた一方、2番手を走っていたアンドレア・キミ・アントネッリは電気系統のトラブルでリタイア。その3週間前のカナダGPでも、首位を走行していたジョージ・ラッセル（メルセデス）が同様の電気系トラブルで戦列を去った。

　さらに前戦イギリスGPでは、アントネッリのホイールディフレクターが破損。このトラブルによって、首位を逃げていたシャルル・ルクレール（フェラーリ）に挑むチャンスを失った。

関連ニュース:

　こうした信頼性の問題は、性能を極限まで追求した結果ではないか、少し性能を犠牲にしてでも安全策を取るべきではないかと問われたウルフは、次のように答えた。

「我々は徹底したパフォーマンス重視の組織だ。シャシーもパワーユニットも、持てる性能をすべて引き出そうとしている」

「だから私は、非常に優れたマシンの性能を少しだけ抑えて信頼性の問題を解決する方が、最初から性能を妥協したマシンで戦うよりずっといいと思っている」

「ここまで6勝…いや8戦中だったかな。ちょっと分からなくなったけど、それでも私は、遅くて壊れないマシンより、速くて多少壊れるマシンの方を選ぶ」

　記者から「9戦で7勝です」と訂正されると、ウルフは笑いながら、「本当なら9戦9勝だったはずだ」と応じた。

　それでもメルセデスは、今季の決勝レースでフェラーリに次ぐ走行距離を記録している。総走行距離5408kmのうち、メルセデスは5215kmを走破しており、依然として高い完走率を維持している。

　一方、最も苦戦しているのはアストンマーティンだ。同チームは18回の完走機会のうち公式にフィニッシュしたのはわずか8回で、走行距離は3753kmにとどまっている。

　ただし、4月のインターバル以降に限れば12回中7回で完走しており、課題だった信頼性には、着実な改善の兆しが見え始めている。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アウディ、次期F1エンジン規則でのターボ継続を訴える「高い効率性を目指す技術は、量産車にも応用されている」
More from
Benjamin Vinel

継続的な改良進めるキャデラックF1、オーストリアでも大規模アップデートへ「中団に追いつく流れを維持できることを期待」

F1
F1
オーストリアGP
継続的な改良進めるキャデラックF1、オーストリアでも大規模アップデートへ「中団に追いつく流れを維持できることを期待」

ラリー事故がなければ、F1でフェラーリに乗れていた……クビサ、跳ね馬ハイパーカーに乗る理由は「心の傷」を癒すため

F1
F1
バルセロナ-カタルニアGP
ラリー事故がなければ、F1でフェラーリに乗れていた……クビサ、跳ね馬ハイパーカーに乗る理由は「心の傷」を癒すため

フェルスタッペンは何でも教えてくれる！　ハジャーはレッドブルの”セカンドシート”という難題に打ち勝てる？「最高のドライバーと比較できるなんて素晴らしい」

F1
F1
オーストリアGP
フェルスタッペンは何でも教えてくれる！　ハジャーはレッドブルの”セカンドシート”という難題に打ち勝てる？「最高のドライバーと比較できるなんて素晴らしい」
More from
メルセデス

”スパ・ウェザー”ならしんどいぞ……ラッセル、ウエット下での2026年マシンは「何が起こるか分からない」

F1
F1
イギリスGP
”スパ・ウェザー”ならしんどいぞ……ラッセル、ウエット下での2026年マシンは「何が起こるか分からない」

トップスピードが足りないよ！　ラッセルがイギリスGPで苦戦した理由……メルセデスが根本原因を究明中「5km/hも遅かったら戦えない」

F1
F1
イギリスGP
トップスピードが足りないよ！　ラッセルがイギリスGPで苦戦した理由……メルセデスが根本原因を究明中「5km/hも遅かったら戦えない」

メルセデス、マシンの開発方針は変えず。ライバルの追い上げに対し「毎週パフォーマンス向上に努める」

F1
F1
イギリスGP
メルセデス、マシンの開発方針は変えず。ライバルの追い上げに対し「毎週パフォーマンス向上に努める」

最新ニュース

今季初の決勝リタイアとなったジャンアントニオ、原因に心当たりナシ「これもレースの一部。いつかは起きるモノだ」

MotoGP
ドイツGP
今季初の決勝リタイアとなったジャンアントニオ、原因に心当たりナシ「これもレースの一部。いつかは起きるモノだ」

メルセデス、パフォーマンス重視の姿勢は変わらず「本来なら9戦9勝だったはず。でも遅くて信頼性が高いマシンよりマシ」

F1
ベルギーGP
メルセデス、パフォーマンス重視の姿勢は変わらず「本来なら9戦9勝だったはず。でも遅くて信頼性が高いマシンよりマシ」

アウディ、次期F1エンジン規則でのターボ継続を訴える「高い効率性を目指す技術は、量産車にも応用されている」

F1
ベルギーGP
アウディ、次期F1エンジン規則でのターボ継続を訴える「高い効率性を目指す技術は、量産車にも応用されている」

スーパー耐久・ST-TCRの100号車シビックにホンダゆかりのドライバーがまたひとり。第5戦オートポリスから野村勇斗が加入へ

スーパー耐久
スーパー耐久・ST-TCRの100号車シビックにホンダゆかりのドライバーがまたひとり。第5戦オートポリスから野村勇斗が加入へ