F1 ラスベガスGP

インディ500、NASCAR、F1を混ぜ合わせたようなレース……メルセデス代表F1ラスベガスGPに興奮「観客は90分ずっと叫んでいた。柔軟な考えを持つ必要がある」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、2026年のF1ラスベガスGPを「インディ500と、NASCARと、F1を混ぜ合わせたようなレース」と評し、批判を繰り広げる人たちには偏見を持たずに見てほしいと訴えた。

Rahaan Mazumder Filip Cleeren

編集: 2026/11/25 2:32

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPは、352回のオーバーテイク、35回のリードチェンジが起きる激戦となった。このレースについてメルセデスのチーム代表であるトト・ウルフは、「インディ500、NASCAR、F1を混ぜ合わせたようなレース」だったと評価した。

ラスベガスGPの決勝レース最終盤、メルセデスの2台は失速し、表彰台すら逃す結果となった。しかしウルフ代表は、このレースの展開に興奮を隠せないでいた。

一方で批評家たちは、2026年からF1に導入された新レギュレーションによって、エネルギーマネジメントの要素が重要になりすぎてしまったことで生じた展開であると主張し、レースを人工的なモノに変えてしまったと批判した。

ウルフ代表は、ファンが喜んだこの光景を、F1としては軽視すべきではないと主張する。

「このレギュレーションは、素晴らしいエンターテインメントであり、特にアメリカ人にとっては最高のレースになったと思う」

ラスベガスGPの決勝レース終了後、ウルフ代表は記者会見でそう語った。

「インディ500とNASCARとF1を混ぜ合わせたようなレースだったと言えるだろう」

数多く起きたオーバーテイクは、新レギュレーションによって生み出された人工的なモノではないのかという質問に対しウルフ代表は、妻でありF1アカデミーのマネージングディレクターを務めるスージー・ウルフ、そしてF1のステファノ・ドメニカリCEOから聞いた話を交えてこう語った。

「『これはレースではない』と言う人がたくさんいるだろうね。でも個人的には、もっと柔軟な考え方を持つ必要があると思う」

「（妻の）スージーはパドッククラブで観戦していた。そこにいた観客は、90分間ずっと、オーバーテイクの度に叫び声をあげていたらしい。観戦していた友人やスポンサーからも、すぐに『最高だった』という感想をもらった。ステファノ・ドメニカリもとても気に入ってくれた」

「どこでもこうなるわけじゃないと思う。ある意味ラスベガスでのレースだったからこそ、このレースは相応しかったと言えるだろう。NASCAR、インディ500……そういうモノが全てひとつになったようなレースだった。レースが90分も行なわれていたのか、正直よく分からない。20分くらいに感じた。それほど今までとは違うレースだったし、見ていてとても面白かったんだ」

レースに勝ったのは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンだった。メルセデス勢は、レース終盤まで勝利を狙っていたものの、次々に脱落……表彰台を逃した。

ジョージ・ラッセルは、50周レースの48周目、ターン5でチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリにオーバーテイクを仕掛けた際、減速し切れずにウォールに激突した。ラッセルはこれについて、「最終ラップに入る時に2番手にいなければ、勝利を狙うことはできないと考えていた」として、アタックを仕掛けたことに「後悔はない」と語った。

アントネッリは最終ラップに入る直前、ラスベガス・ストリップエンドのターン14で、最終ラップでフェルスタッペン攻略を狙うためにいつもとは違うアクセル操作をしたことでバッテリーが枯渇してしまい、マクラーレンの2台に立て続けに抜かれてしまった。

メルセデスは自爆し勝利を逃したように見える。しかし、ウルフ代表は、フェルスタッペンの手腕を称賛した。

「マックスは今回の勝利に相応しいよ」

ウルフ代表はそう語った。

「彼はミスをしなかった。だからこそ勝てたんだ」

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