F1 サンパウロGP

メルセデス代表、グラウンドエフェクト時代に何度も辞任申し出も却下「CEOにやらされているんだよ！」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、チームが苦しんだグラウンドエフェクト時代に、何度も辞任を申し出ていたと明かした。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/11/14 7:58

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Toto Wolff, Mercedes

写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

モータースポーツの世界では、長期間にわたる不振が続けば、経営陣が速やかに交代するのが一般的だ。しかし、近年のチーム不振の責任を取ろうとしたメルセデスのチーム代表トト・ウルフが辞任を申し出たところ、メルセデスの上層部はそれを拒否したという。

ドイツの自動車専門誌「Auto Bild」および日曜紙「Bild am Sonntag」が1976年から毎年主催している、ヨーロッパで最も権威ある自動車賞のひとつであるゴールデン・ステアリング・ホイール賞の授賞式がベルリンで行なわれ、ウルフ代表も出席した。

そこでウルフは、グラウンドエフェクト時代に苦戦していたメルセデス内部での経営上のやり取りを明かした。2014年のパワーユニット導入以来、圧倒的な強さを誇った時代が終わり、チームのパフォーマンスが大きく低下したことを受け、ウルフは自ら指揮権を手放す覚悟ができていたという。

「ここ数年、オラ（ケレニウス／メルセデス・ベンツ・グループの取締役会会長兼CEO）には何度も辞任を申し出てきた。しかし、彼はいつも『君はこの仕事を続けるんだ』と言っていた」

そう明かしたウルフだが、彼はF1のチーム代表の中でも、特殊な立場にある。一般的なチーム代表が従業員としてチームを率いるのに対し、ウルフはメルセデスF1チームの株主でもあるのだ。

株式を保有しているにもかかわらず、ウルフは以前から、自分よりも優れた形でチームを運営できる人物がいると判断すれば、日々の運営を担う立場から退く意向を示してきた。しかし、チームが最も苦しい時期に経営体制の刷新を受け入れるのではなく、ケレニウスは経営上の権限を行使し、ウルフをチームにとどめて不振からの立て直しを託した。

レギュレーションの刷新によりメルセデスが高いパフォーマンスを発揮し、サンパウロGPでコンストラクターズチャンピオンに輝いたことで、ウルフが辞任を迫られるような状況はなくなった。ベルリンで今後も現在の役職にとどまるつもりかと記者から尋ねられると、ウルフはCEOの意向を引き合いに出した。

「そうだよ。オラが私に無理やり続けさせているんだ」とウルフは冗談交じりに答えた。

今回の発言は、ウルフが最近語った長期的な計画とも一致している。将来的にチームの日常的な運営を引き継ぐ後継者候補の選定を積極的に進めているものの、ウルフは当面、ピットウォールにとどまる考えだ。

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