本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

IndyCar
IndyCar
ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

MotoGP
MotoGP
MotoGP Launch
アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

新世代F1マシンは「ステロイド入りのフォーミュラEみたい」とフェルスタッペンお気に召さず。引退への影響は？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンは「ステロイド入りのフォーミュラEみたい」とフェルスタッペンお気に召さず。引退への影響は？

アロンソ、アストンマーティンAMR26のペース不足を認識「僕らにはまだ多くの課題がある」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アロンソ、アストンマーティンAMR26のペース不足を認識「僕らにはまだ多くの課題がある」

アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？
F1 Bahrain Pre-Season Testing

身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

メルセデスのトト・ウルフ代表は、交通事故を起こしたアンドレア・キミ・アントネッリについて「傷ついたのは彼の自尊心だけだ」と冗談交じりに語った。

Lydia Mee
公開日時:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　先日、メルセデスのF1ドライバーであるアンドレア・キミ・アントネッリが会社支給のメルセデス市販車で交通事故を起こした。幸い彼は無傷だったが、これについてチーム代表のトト・ウルフもバーレーンテストの場でコメントした。

　約1年前に運転免許を取得したばかりの19歳のアントネッリは、2026年シーズンの開幕を前にして、日本円にして数千万円相当の特別仕様車『メルセデスAMG GT 63 PRO モータースポーツ・コレクターズ・エディション』を支給された。しかし納車からわずか数日後、イタリアでガードレールに衝突してしまった。幸いにも他の車両や人を巻き込んでおらず、単独事故だった。

　Sky Sports Germanyの取材で、バーレーンテストにやってきたアントネッリがサーキットでどれほどからかわれたかについて問われたウルフは、「彼は誰よりも恥ずかしい思いをしていると思う。それが一番重要なことだ」と冗談めかして言う。

「私はまず、誰かが怪我をしていないか、彼自身に怪我はないのかを気にした。どうか誰かを傷付けていないようにと神に祈ったが、それはなかった」

「素晴らしいクルマでの事故は残念だが、それが例えAMGの最高峰であっても、結局のところクルマはクルマだからね」

　アントネッリが乗っていたAMG GT 63 PRO 4MATIC+ モータースポーツ・コレクターズ・エディションは、わずか200台のみ生産された非常に希少なモデル。2024年型メルセデスF1マシンに着想を得た重厚感のある漆黒をベースカラーとしており、ペトロナスをイメージしたターコイズブルーのライン、リヤに入れられた手描きのシルバーアローなどがアクセントとなっている。

 

　事故はアントネッリがプレシーズンテストのためバーレーンへ出発する前、彼の母国イタリアのセラヴァッレで発生。メルセデスが以下のような公式声明で認めている。

「先週土曜日の夜、サンマリノの自宅近くでキミは交通事故に遭った」

「キミ自身の通報により警察が現場に駆けつけた。関与したのは彼の車両のみで、車は損傷したが、キミはまったくの無傷だった」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減
More from
Lydia Mee

大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

F1
F1
McLaren launch
大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

F1
F1
Williams launch
マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

ラルフ・シューマッハー、男性パートナーとの婚約を発表。2024年には同性愛カミングアウト……結婚式は超盛大に？

F1
F1
ラルフ・シューマッハー、男性パートナーとの婚約を発表。2024年には同性愛カミングアウト……結婚式は超盛大に？
More from
Toto Wolff

メルセデス、INEOSの”自転車＆アメリカズカップ”プロジェクトから撤退。新規則のF1に全集中！　ウルフ代表「我々はF1のレーシングチームだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
メルセデス、INEOSの”自転車＆アメリカズカップ”プロジェクトから撤退。新規則のF1に全集中！　ウルフ代表「我々はF1のレーシングチームだ」

F1アカデミー王者のドリアーヌ・パン、メルセデス育成プログラム継続を希望。ウルフ代表も称賛「闘争心の強さがうちに合っている」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1アカデミー王者のドリアーヌ・パン、メルセデス育成プログラム継続を希望。ウルフ代表も称賛「闘争心の強さがうちに合っている」

嬉しくも、辛くもある……メルセデス代表、ランキング2位に複雑な感情「我々は勝ちたいんだよ！！」

F1
F1
嬉しくも、辛くもある……メルセデス代表、ランキング2位に複雑な感情「我々は勝ちたいんだよ！！」
More from
メルセデス

メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化

レッドブル・フォードのPUはベンチマーク！？　メルセデス代表の警戒レベル上昇中

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
レッドブル・フォードのPUはベンチマーク！？　メルセデス代表の警戒レベル上昇中

最新ニュース

ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

IndyCar
Indy IndyCar
ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP Launch
アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減