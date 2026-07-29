アントネッリはまだタイトル本命じゃない？　メルセデスのウルフ代表、トップで折り返しも慎重「2回リタイアすれば、状況は一気に変わる」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリはシーズンをランキング首位で折り返しているが、チーム代表のトト・ウルフはまだ彼を揺るぎないタイトル最有力候補だとは考えていない様子だ。

キャリア2年目のアントネッリは第2戦中国GPで勝利すると、そこから破竹の勢いで5連勝を達成し、最終的に前半の11戦で6勝をマーク。ランキング2番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）に50ポイント差をつけている。

一方で今季のタイトル候補本命と目されていたチームメイトのジョージ・ラッセルは、開幕戦こそ勝利したが以降はアントネッリの後塵を拝する展開が続いたことで、前半戦を終えてランキング3番手、アントネッリに59ポイント差をつけられる状況となった。

アントネッリはF1初王座へ突き進んでいるように思えるが、ウルフ代表は慎重な姿勢を見せている。彼は後半戦に向けて2レース分のリードでタイトル候補本命と言い切るには早いと考えているのだ。

「まだそう言うには早すぎる」

ウルフ代表は、アントネッリをタイトル最有力候補と考えているか問われると、そう答えた。

「私は少し迷信深い性格なんだ。たとえ50ポイント差があったとしても、まだレースはたくさん残っている。2回リタイアすれば、状況は一気に変わってしまう」

「我々は今年、信頼性の面で決して良いわけではなかった。だから金曜日から日曜日まで、1日1日を最大限やっていくしかない。そして、それを続けた先に十分な結果が得られればいいと思っている」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

今季前半、メルセデスは信頼性トラブルに苦しんできた。そのためウルフ代表は、残りシーズンのどこかでパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティを受ける必要がある可能性も視野に入れている。

F1では通常、オーバーテイクが比較的容易なサーキットでパワーユニット交換によるペナルティを消化するケースが多い。例えばランド・ノリス（マクラーレン）は、ハンガロリンクやザントフールトよりも、オーバーテイクがしやすいスパ・フランコルシャンでパワーユニット交換によるペナルティを受けた。

そしてウルフ代表は、夏休み明け2戦目のイタリアGPをその候補地のひとつに挙げている。メルセデスはそこで両ドライバーのパワーユニット使用状況を評価し、規定数を超える新品コンポーネントを投入する必要があるか判断することになる。

「パワーユニットの交換ペナルティについては、もちろん受けずに済むことを願っている。ただ、もし必要になれば、いつ、どのサーキットで受けるかを決めなければならない」

「キミにとっては特別なレースかもしれないが、理論上はモンツァはエンジンペナルティを受けるには悪くないサーキットだ。だから、モンツァでペナルティを受けるべきかどうかを、キミの父親であるマルコとも話をする必要がある」

「あるいはバクー（アゼルバイジャンGP）も候補だし、そうなるかもしれない。モンツァで最後尾スタートとなるプレッシャーを和らげるという考え方もある。ただ、我々の信頼性は決して良くなかった。ペナルティを受けるかどうかは、これから判断することになる」

ウルフ代表はハンガリーGPで7番グリッドから3位表彰台まで挽回したアントネッリの走りについて、「チャンピオンにふさわしいパフォーマンスだった」という評価に同意する。その一方でグリッド降格ペナルティがなければ、2位も可能だったと語った。

アントネッリがチャンピオンにふさわしい走りをしたかという問いにウルフ代表は「その通りだ」と答えた。

「金曜も土曜朝の時点では、ルイスが今回のレースを勝つだろうと考えられていた。我々としてはポイントを獲得することができたのが素晴らしいことなんだ。ただ私は悲観的な見方をするタイプでもある。本来なら今日は2位を獲得できていたはずだし、そうあるべきだった。だが結局はペナルティの影響を受けてしまった」

「トータルで見れば、キミとしては『ポイント面では悪くなかった』と言って帰ることができるだろう」