F1 メキシコシティGP

新王者になったアントネッリ、レース前からの祝福ムードにメンタル不調……メルセデス代表が秘密のミーティング明かす

新F1王者となったアンドレア・キミ・アントネッリは、メキシコシティGPに際しては周囲の雑音に悩まされていたことを、メルセデスのチーム代表が明かした。

Rahaan Mazumder

編集: 2026/11/05 7:58

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写真：: LAT Images

F1では、時期尚早の祝賀ムードが危険な妨げになることがある。メキシコシティGPのスタートライトが消えるずっと前から、パドックではすでにアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が2026年のワールドチャンピオンになると、誰もが半ば決めつけていた。

そうした早すぎる称賛の嵐は、20歳の若き才能を危うく失速させるところだった。

周囲の騒ぎを遮断できなかったアントネッリは、扉を閉ざした場所に安らぎを求めた。メルセデスのチーム代表であるトト・ウルフは、決勝を迎えるかなり前に行なわれた、感情を大きく揺さぶる知られざるミーティングについて明かし、タイトル決定が懸かった週末の舞台裏を語った。

「私がオフィスに座っていると、彼が入ってきてドアを閉める。そうすると、これは何か胸につかえているものがあるな、と分かるんだ」と、ウルフ代表は語った。

アントネッリは、パドックで絶え間なく飛び交う話題が、自分の精神面に悪影響を及ぼしていると打ち明けた。まだグリッドでクラッチをつなぐ前だというのに、メディアやVIPからタイトル獲得を既成事実のように扱われることに、アントネッリは居心地の悪さを強く感じていたのだ。

「彼は、金曜日や土曜日の段階で、タイトル獲得を祝福されることに対処するのは本当に難しいと言っていた。そして、まだ自分の仕事は終わっていないと感じていた」

ウルフ代表はそう説明しつつ、アントネッリを落ち着かせるためにどうしたかを語った。

そこでウルフ代表がとった方針はワールドチャンピオンシップの重大さを強調するのではなく、あえて勝負の本質を極端なまでに単純化することだった。

「同じプレッシャーだ……子供の頃も、今感じているのと同じプレッシャーを感じていたと約束する。何も違いはない。君はクルマを運転しているんだ……自分のやるべきことをやればいい。12歳の頃と何も変わらない」と、ウルフ代表は伝えたという。

このあまりにも単純明快な言葉は効果を発揮した。ウルフ代表によれば、率直な激励によってアントネッリの肩の荷はすぐに下り、オフィスを出る頃には明らかに表情が明るくなり、レースに臨む準備が整っていたという。

アントネッリをF1界の騒々しく有害な側面から守ることは、メルセデスにとって組織としての大きな優先事項だ。ウルフ代表は、チームとしてアントネッリの周囲に心理的な防壁を積極的に築き、彼がサーキットの走りに完全に集中できる環境を整えてきたと強調した。

「彼の周囲に築き上げてきたものは、家族や友人、支援者、そしてチームによる強固な盾のようなものだ。誰も彼を大きく揺さぶったり、ネガティブな形で邪魔したりできないようにしている」

ウルフ代表はそう説明する。

なお皮肉なことに、アントネッリが内面で大きなプレッシャーと戦っていた一方で、ウルフ代表自身はまったくプレッシャーを感じていなかった。このベテランチーム代表は、レース終盤にガレージで「まったく何も」感情が湧かなかったと認め、自分の精神状態に何か問題があるのではないかと、何度も自問していたという。



そんなウルフ代表がF1最年少王者の偉業の重みを実感したのは、メキシコシティGPの最後の瞬間になってからだった。

「スタジアムで彼を見たときに、ようやく実感が湧いた。そこにいたのは、初めてのタイトル、ワールドチャンピオンシップを圧倒的な形で勝ち取った若者だった。そして、なんというか……素晴らしいことだと思った」

ウルフ代表は、そう振り返った。

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