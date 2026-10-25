F1 アメリカGP

初タイトル目前のアントネッリ、レース前も泰然自若。ウルフ代表驚く「いやあ、本当にすごい子だよ……」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、アメリカGP決勝直前のアンドレア・キミ・アントネッリが驚くほど冷静だったと明かした。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/25 23:51

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

アンドレア・キミ・アントネッリがF1アメリカGPで優勝した後、Sky Sports F1のインタビューに応じたメルセデスのチーム代表トト・ウルフは、レース前のアントネッリの様子に驚いたと語った。

アントネッリはアメリカGPをポールポジションからスタートし、レースを支配する走りで今季9勝目を挙げた。アントネッリが優勝した場合、ライバルの状況次第ではこのレースでタイトル獲得を決められる可能性もあったが、フェラーリのルイス・ハミルトンが4位、メルセデスのジョージ・ラッセルが8位となったことで戴冠は次戦以降に持ち越しとなった。

しかしウルフによると、レース前のアントネッリには緊張した様子がまったく見られなかったという。

「いやあ、本当にすごい子だよ。レース前に緊張していたかと質問される前にも話していたんだが、彼は緊張していなかった」

「準備に入る前に、私のオフィスにこっそり顔を出して、こう言ったんだ。『今はただ、この瞬間を楽しむつもり。不思議なことに、チャンピオンシップのことはまったく考えていないんだ』って。面白いと思わないか？」

「彼自身も、自分に何が起きているのか、感情面で何を感じているのかを探っているところなんだろう。そして、レースではスタートからフィニッシュまで、ただ結果を出し続けた。どの場面を取っても本当に素晴らしかった」

アントネッリはスタートでマックス・フェルスタッペン（レッドブル）を抑え、首位を守った。アントネッリがミディアムタイヤを履いていた一方で、フェルスタッペンはソフトタイヤを履いていたが、フェルスタッペンがホイールスピンを起こしたことも追い風となった。

「ミディアムタイヤはソフトタイヤに比べてスタートで少し遅れるから、1メートルほど出遅れることになる。ただ、マックスはかなりホイールスピンしていたように見えた。それはよかったね」とウルフは語った。

また、戦略面でもアントネッリはフェルスタッペンとは違う道を選んだ。フェルスタッペンが2ストップ作戦に切り替えた際、メルセデスはそれに追随せず、アントネッリを1ストップ作戦のまま走らせた。

「今日は戦略担当チームが本当によくやってくれた。マックスがアンダーカットを仕掛けてくる可能性について話し合ったが、我々は判断を曲げず、1ストップが最速の戦略に見えるという決断を貫いた」

「ノリス（マクラーレンのランド・ノリス）はハードタイヤに交換して、とてもいい走りを見せていた。だから我々も方針を変えなかった。最終的には、ほぼ想定どおりの展開になった。理論上は8秒ほど速い計算だったが、実際にはそれを少し上回る差になった」

ウルフ代表は、これは簡単な判断ではなかったと認めた。

「そうだね。我々は情報を全面的に信頼していた。他のチームが動いたからといって、こちらも反応するつもりはなかった。今の状況では少し怖さを感じる判断ではあるが、データに従い、自分たちのデータを信頼することが大切なんだ」

アメリカGPではタイトルを決められなかったアントネッリだが、次戦メキシコGPで9位以上に入れば、ライバルの結果に関係なくタイトル獲得が決まる。一方、ハミルトンもラッセルも、タイトル争いを続けるためには優勝が最低条件と厳しい状況だ。

メルセデスは過去にもメキシコでタイトルを祝っている。ハミルトンは2017年と2018年に同地で自身4度目、5度目のワールドタイトルを決めた。ただし、ウルフは先走るつもりはない。

「以前、ルイスもあそこでタイトルを決めたことがあったね。実現すれば、テキーラをたっぷり冷やしておくことになるだろう。ただ、キミはまずメキシコでレースを完走しなければならないからね」

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