トト・ウルフは「賢すぎる」からフェルスタッペン獲得はない！ 元ハースF1代表の見解
元ハースF1代表のギュンター・シュタイナーは、メルセデスF1代表のトト・ウルフが「賢すぎる」ため、マックス・フェルスタッペンをアンドレア・キミ・アントネッリのチームメイトに検討するとは思えないと話した。
以前ハースF1でチーム代表を務め、現在はMotoGPのテック3でCEOを務めるギュンター・シュタイナーは、メルセデスF1代表のトト・ウルフの元、アンドレア・キミ・アントネッリとマックス・フェルスタッペンのタッグが実現することはないと私見を述べた。
メルセデスがフェルスタッペンの引き抜きに興味を示しているというウワサは、この数年間燻り続けている。
『The Red Flags Podcast』に出演したシュタイナーは、番組内のコーナーでフェルスタッペンがジョージ・ラッセルの後任としてメルセデスに加入する可能性について問われたが、”賢い”トト・ウルフがそんなコトをするはずはないだろうと答えた。
「私はそうはならないと思う。マックスがジョージの代わりになることはないだろう。なぜトトが今になってマックスを獲得する必要があるんだ？ 彼にはすでに将来最大の才能を持つドライバーがいるのだから」
シュタイナーはそう語る。
「今の時点ではマックスがベストドライバーだと思う。しかし、いずれは誰かが彼より優れた存在になる。そしてキミは、いつか間違いなく彼より優れたドライバーになるだろう」
「だが、なぜ今マックスのようなドライバーを連れてくる必要がある？ そうすればチーム内で競争が生まれ、2人とも結果を落とす可能性がある。それはトトがやるようなことではない。トトはそんなことをするには賢すぎる」
2026年シーズンのメルセデスは圧倒的なスタートを切り、ラッセルが開幕戦オーストラリアGPと第2戦中国GPのスプリントを制した一方で、アントネッリは中国GPの決勝レースを制してから5連勝を記録した。
なおウルフ代表は3月、オーストリア紙『OE24』のインタビューで、現在のドライバーラインアップへの信頼を改めて強調していた。
「こうした馬鹿げた噂がもう3月の段階で出てくるなんて面白いことだ」とウルフ代表は語った。
「普通なら7月になってから話題になるような内容だろう。誰がまたこうした話を持ち出したのか分からない。我々はふたりのドライバーと長期の複数年契約を結んでいる。私は今のふたりにこれ以上ないほど満足している」
「ふたりとも素晴らしいパフォーマンスを発揮しているから、ラインアップ変更や他のドライバーについて考える理由はまったくない。もちろん、それはマックスに対して最大限の敬意を払ったうえでの話だ」
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