F1 メキシコシティGP

アントネッリ起用で離れたスポンサーもあった。しかしその才能を全く疑わなかったメルセデス代表「彼を乗せると言ったら『正気か』と言われたが……」

F1参戦2年目にしてワールドチャンピオンとなったキミ・アントネッリ。メルセデスのトト・ウルフ代表は、アントネッリの起用をめぐって離れたスポンサーもあったと明かした。

Christian Nimmervoll Roberto Chinchero

編集: 2026/11/05 22:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPで3位に入ったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が、4戦を残して史上最年少でのワールドチャンピオンを手中に収めた。メルセデスのトト・ウルフ代表は、当時18歳だったアントネッリを起用するという勇気ある決断の裏側を語った。

アントネッリは2025年、サーキットレースにデビューしてわずか3年半でF1デビューを果たしたが、当時は全員がこの決断を支持していたわけではなかったという。

「この決断を理由に、我々から離れていったスポンサーが2社あった」

ウルフ代表はSky Sportsに対してそう明かす。

「彼らは私にこう尋ねてきたんだ。『キミ・アントネッリって子はいったい何者なんだ？』とね」

「一方で、今日まで我々とともに歩んでくれているスポンサーもいる。そして今、彼らはその恩恵を受けているんだ」

メルセデスのスターだったルイス・ハミルトンの2025年からのフェラーリ移籍が2024年シーズンの開幕前に発表されて以降、ハミルトンの後任が誰になるのか数ヵ月に渡って話題を集めた。特に夏場には、マックス・フェルスタッペンがその有力候補と見られていた。その背景として、当時F3を飛び級してF2に参戦していたアントネッリが高い期待に応えられず、シーズン後半戦に入るまで優勝がなかったということもあった。

しかしウルフ代表は、実際のところ物事は非常にシンプルに進んでいたと話す。

「ある朝、ルイスが私の部屋の前に立った時点で、私の中ではすべて決まっていた。彼がフェラーリに行くと明言した瞬間、キミを乗せることは決めていたんだ」

ウルフ代表はその後まもなく、当時の広報責任者で現副代表のブラッドリー・ロードと、テクニカルディレクターのジェームス・アリソンにその決定を伝えたことを振り返る。

「私はふたりに『キミを乗せる』と伝えた。すると彼らは『何を言っているんだ？』という反応だったよ。しかし、我々にはデータがあった。これ以上の確認は必要なかったんだ。キミはF4とフォーミュラ・リージョナルでの成功を通じて、すでにその実力を証明していた」

ハミルトンの離脱、そしてアントネッリの起用に伴って離脱した2社のスポンサーがどこだったのかウルフ代表は明かしていないが、2024年末にはファッションブランドのトミー・ヒルフィガーとスポーツ用品メーカーのプーマがパートナーシップを解消している。一方で新たなスポンサーとして加わったのがアディダスだった。なおカミソリで知られるジレットとの契約も一時はまとまりかけていたが、最終的には実現せず、彼らは代わりにアウディと契約した。

アントネッリをいきなりメルセデスのワークスチームに昇格させることが本当に賢明なのか、多くの人々が疑問視していた一方で、ウルフ代表としては全くリスクを感じていなかったという。

「なぜリスクを取るのかと聞かれることがある。しかし、私が取るのは計算されたリスクだけだ。最悪の結果になったとしても、私が責任を負うチームでの日々が根本的に変わることはない……そういうリスクだ」

「チームは常にこの決断を支持していた。オラ（メルセデスCEOのオラ・カレニウス）も常に支持していた。疑念などまったくなかったんだ」

「疑念を抱いていたのは外部の人間だけだった。当時はチームのパートナーで、今ではそうではなくなった人々。他のチーム、そして自分こそチャンスを与えられるべきだと感じていた他のドライバーたち。それからメディアだ」

「最初はこう言われていた。『ルイス・ハミルトンが乗っていたマシンに18歳を乗せるなんて、本気で言っているのか。彼はF2で期待外れだったから、もう1年F2に残して、本当に実力があることを証明させるべきだ』とね」

アントネッリへの疑念が強まった2025年

周囲からの雑音もある中で2025年にF1デビューを果たしたアントネッリ。ただルーキーシーズンは特に中盤戦に精彩を欠き、疑念の声が強まることになった。特にスパで散々なレースとなった後には、ウルフ曰くアントネッリが涙を流すこともあったという。

「実際に彼を乗せると、今度はこう言われた。『彼をメルセデスに乗せるべきではない。彼にとってプレッシャーが大きすぎる。なぜウイリアムズと交渉して、ジョージのように1年、2年、あるいは3年かけて成長する機会を与えなかったんだ』と。彼が連続でノーポイントに終わった後、そうした声はさらに大きくなった」

「そうなると、『ほら、言った通りだ』という人たちの声が、突然ますます勢いを増していった。しかし我々にとって、そして私個人にとっては、少しの疑念もなかった」

「2025年は、まさに私が予想していた通りのシーズンだった。少なくとも2年間にわたるプロジェクトになることは明らかだったし、2年目には我々が目の当たりにしてきた才能が本物だと証明する必要があった。そして今日、我々はここに座り、その証明ができたと思っている。信じられないことだ」

「11歳だった彼がジュニアカートのガレージに立っていたのは、我々にとってほんの昨日のことのように感じられる。だから思わず頬をつねりたくなる気分だ」

「それなのに、すべてがあっという間に進んでいった。彼はジュニアシングルシーターの選手権で勝利を重ね、その後F2で苦しい1年を経験した。そして、その頃からすでに外部の人々は彼に疑念を抱き始めていた」

「彼を信じ続けたチーム全員を、私は心から誇りに思う。そして彼は、その期待に応えてくれたんだ」

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