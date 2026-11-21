F1 ラスベガスGP

メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、F1ラスベガスGP予選でジョージ・ラッセルがポールポジション獲得に理想的な位置にいたと考えている。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/11/21 9:05

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George Russell, Mercedes

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガス予選では、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが最速タイムを記録した。しかしメルセデスのチーム代表であるトト・ウルフには、答えるべき疑問が残されていた。

アントネッリは、予選Q3で他車のスリップストリームを活用し、1分33秒893を叩き出してトップとなったものの、改良型のターボチャージャーを投入したことによる5グリッド降格ペナルティで、決勝は6番グリッドからのスタートとなった。

予選2番手となり、決勝でポールポジションにつくのは、1回目のアタックで1分34秒151を記録したレッドブルのマックス・フェルスタッペン。メルセデスのジョージ・ラッセルは肉薄したものの、0.073秒届かず予選3番手だった。

ラッセルはFP3でアントネッリに0.911秒もの差をつけていただけに、ポール獲得の最有力候補だと見られていただけに、この結果は痛手だった。

Q3では、すでにペナルティが決まっているアントネッリからスリップストリームを得たいとチームに要請していたラッセル。ところが最後のアウトラップはレーシングブルズやアルピーヌのマシンも近くを走っていて、混乱したものとなり、ラッセルがその集団の先頭、アントネッリは最後方につけることになった。

結果としてアントネッリは前方を走るマシンからスリップストリームを得ることができ、ラスベガス・ストリップのストレートでは最大時速16kmの速度向上につながった。その前方のマシンにはラッセルも含まれていた。

George Russell, Mercedes

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

予選後、ランキング2位争いをするラッセルを支援するため、メルセデスはより効果的なスリップストリーム戦略を組み立てるべきだったのではないかと尋ねられたウルフは、コース上の位置取りがラッセルがポールを逃した原因だったとの見方を否定した。

「実際、ジョージの位置取りは完璧だったと思う。前のマシンから4秒離れていた」とウルフは語った。

確かにラッセルは隊列の先頭でコースインし、アントネッリが後方に下がったものの、コースインのタイミングが違ったマクラーレン勢の後ろで最後のアタックを行なっており、スリップストリームを全く得られなかったわけではないのだ。

「ターン7、8、9のどこかでミスがあったのか、あるいは別のことが起きたのか、調べる必要がある。正直なところ、私には分からない。ただ、彼は常に最速だったので、ポールを獲得するためのラップとして理想的な位置にいたように見えた」

ポールポジションを逃したものの、ラッセルは土曜夜の決勝でフェルスタッペンと並んでフロントロウからスタートする。現在ランキング2番手のフェルスタッペンとラッセルのポイント差は17点。ランキング2位争いにとって重要な局面を迎えることになる。フェラーリ勢がQ2敗退に終わったことも追い風だ。

フロントロウに並ぶライバル同士の緊張感は、すでに高まっている。FP3終盤、ターン14でフェルスタッペンがラッセルを追い抜いてコーナーに進入する際に減速したことで、両者はホイール・トゥ・ホイールの接近戦となった。フェルスタッペンはチーム無線で、ラッセルに「バリアに押し込まれた」と不満を訴えた。セッション後の審議を経て、FIAスチュワードはこの一件についてフェルスタッペンに警告を与えている。

2人が並んでターン1に向かうスタートで何が起きると予想するか尋ねられたウルフは、激しい展開になる可能性を否定しなかった。

「まあ、映画のような展開になるだろうね。2人が最初のコーナーを並んで抜けようとするなら、我々は見守ることになる」

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