F1デビューから5戦は“攻めすぎた”……角田裕毅、ミスを減らすために「ドライビングスタイルを落ち着かせる必要があった」

今シーズンF1昇格を果たしたアルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、開幕から5戦は“攻めすぎていた”ことを認め、そこから自身のドライビングスタイルを落ち着ける必要があったと語った。

昨シーズン、たった1年で登竜門FIA F2を卒業しF1へ破竹の勢いでたどり着いた角田は、今シーズンのF1開幕戦バーレーンGPではアグレッシブなオーバーテイクでファンを魅了し、デビュー戦で9位ポイント獲得を果たした。

しかし、続く4レースでは苦戦を強いられた。特に第2戦エミリア・ロマーニャGPが開催された舞台はF1での走行経験があるイモラ・サーキットであったのにも関わらず、予選でクラッシュ。レースではポイント圏内を走りながらもスピンを喫した。

その後、角田はアルファタウリ・ホンダのファクトリーがあるイタリア・ファエンツァに拠点を移し、フランツ・トスト代表の管理下で集中力と規律を手にした。その結果、第6戦アゼルバイジャンGP以降の7レースでは4度入賞を果たしている。

しかし角田は、レース序盤に多く見受けられたミスを防ぐためには、イタリア移住の他に自身のドライビングスタイルを落ち着かせる必要があったと明らかにした。

「ドライビングに関しては、ドライビングスタイルは少しは変わったかもしれませんが、スタイルそのものは変えなかったと言えます。アグレッシブに攻める時のために、落ち着かせるように心がけていました」とmotorsport.comの取材に対して角田は語った。

「例えば、予選Q1に入ってすぐミスを犯すなど、最初の5レースでは時々攻めすぎていました」

「(FIA F2では)マシンが暴れてもコントロールするのは少し簡単だったけど、F1では他の下位カテゴリーのマシンよりもコントロールするのが難しいのです。それに気が付いてすぐ、(ドライビングスタイルを)もっと落ち着かせようとしたと思います」

「そしてもちろん、レースで自信が付いてきたらすぐに、アグレッシブに攻めていつものスタイルに戻ろうとしています。そのために少しだけアプローチを変えました」

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, walks away from his car after spinning out in practice

Photo by: Motorsport Images