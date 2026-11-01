F1 メキシコシティGP

2歩進んで1歩下がる……苦しい現状のマクラーレンにとって「今が大事な時期」とピアストリ

昨シーズン、最も悔しい週末を過ごしたメキシコシティで、オスカー・ピアストリは、今シーズンと今後のレースは来年に向けた自身の成長にとって「重要な時期」だと語った。

Stuart Codling

公開日時: 2026/11/01 12:13

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: Kym Illman (Getty Images)

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、2026年のドライバーズチャンピオン争いからはすでに脱落している。しかし、シーズン終盤の数戦には、まだ取り組むべき課題が数多く残されていると考えている。

優先事項のひとつは、これまで苦戦してきたサーキットでのパフォーマンスを改善すること。もうひとつは、MCL40に投入された最新アップデートの効果を理解し、来年のマシンがこれほど神経質な挙動を示さないようにすることだ。

マクラーレンは今季最後のアップデートパッケージを段階的に投入している。先週末のアメリカGPでは、新しいジオメトリーのフロントサスペンションとリヤディフューザーを投入。残りのパーツも輸送が整い次第投入する予定だ。

しかし、これらの変更はマシンのパフォーマンスの上限を引き上げることを目的としているものの、実際にそうなったかどうかをマクラーレンはまだ十分に評価できていない。さらに、MCL40を走らせるには、まるで毎周が予選ラップであるかのようなドライビングが必要になるという根本的な問題も残っている。

メキシコシティGPでMotorsport.comを含むメディアの取材に応じたピアストリは、次のように語った。

「以前と比べて、今はかなり違うドライビングをしなければならない。それは間違いなく大きな課題だ。でも、解決策は見つけられると思う」

「今後数ヵ月のうちに解決策を見つけなければならない。何年もかかることにならないといいけど、もちろん、こうしたマシンには変えられない根本的な要素もある」

「ここまで取り組んでくる過程は難しいものだったけど、前向きな兆候もあった。オースティンは間違いなく少し後退したけど、自分たちの感覚をつかみ、いろいろ試すためには、2歩進んで1歩下がることが必要な場合もある。そういう意味では、オースティン前の3連戦は正しい方向への非常に大きな前進だったと思う。ただ、そこからさらに改善できる余地は残っている」

「これからもいくつかパーツが届く予定だ。ただ、今のところ僕もランド・ノリスも、縁石だけでなく、様々な要素に非常に敏感なマシンに苦しんでいる。マシンの走らせ方もかなり特殊で、性能を引き出せる範囲が非常に狭い。だから、縁石や風の強いコンディションといった、その範囲から外れる要素が加わると、さらに難しくなる」

「マシンはオースティン前より速くなっている。でも、ライバルたちも非常に速いから、まだ差を縮めなければならないことは分かっている」

Lando Norris, McLaren

写真: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

昨年、ピアストリはタイトル争いをリードする立場だったが、グリップの低い路面が続くシーズン終盤のレースでそのリードが崩れていった。そうしたサーキットでは、チームメイトのノリスが持つ適応力の高いドライビングスタイルが有利に働く傾向があった。一方、ピアストリは周回を重ねるごとにリズムを築き、マシンから一貫したフィードバックを得られることを必要とするタイプだ。

今年のMCL40は、ダウンフォース効率と低速コーナーでのパフォーマンスにおいて、メルセデスやマクラーレンの主要なライバルに後れを取った状態でシーズンをスタートした。しかし、空力アップデートによって中盤戦には高速コーナーで最速ともいえるマシンへと変貌を遂げた。

それでも低速コーナーでのパフォーマンスと、マシン全体の神経質な挙動は、依然として解消が難しい課題となっている。両ドライバーが性能を引き出すには積極的に攻める必要があるマシンだと評しているが、予測できない形で突然ドライバーに牙をむくという厄介な特性も持ち合わせている。

マシンが敏感なのはメルセデス製パワーユニットの特性、サスペンションのジオメトリーや空力コンセプトといった設計上の選択、あるいはダウンフォースを減らしてマシンの全幅を狭める新レギュレーションの影響なのか。Motorsport.comからそう尋ねられたピアストリは、次のように答えた。

「いろいろな要素が組み合わさった結果だと思う。ダウンフォースが少ないことは、間違いなくプラスにはならない。それにタイヤも関係していると思う」

「今年は、決勝でもソフトタイヤが非常に良いパフォーマンスを発揮したレースが何度もあった。全般的に見ても、ここ数年と比べて、レースで求められるドライビングスタイルは予選にかなり近づいている。あらゆる要素が、マシンをより積極的に走らせる必要があることを示している」

「その限界を見極めながら走るのは、本当に難しい。もしマクラーレン特有の問題なら、おそらく来年になれば分かるだろう。でも、さまざまな要素が関係していると思う」

「昨年のマシンを基準に開発され、いくつかの妥協を伴っていたタイヤもそのひとつだ。来年のタイヤは少し違ったものになると思う。少なくとも、より実際のマシンに近い条件で、これまでより多くのテストが行なわれている。どう変わるか見てみよう。ただ、問題はいくつかの異なる領域から生じていて、それらが積み重なっているんだと思う」

ピアストリだけでなく、ノリスも前戦アメリカGPでタイトル獲得の可能性が消滅した。そしてマクラーレンは、賞金面でも重要なコンストラクターズランキングで3位を維持するための戦いを強いられている。

現在、マクラーレンはレッドブルと355ポイントで並んでいるものの、シンガポールGPのスプリントを含めた勝利数でレッドブルを下回るため、ランキングでは4番手となっている。

これに加えて、シーズン終盤に最新アップデートパッケージの効果を理解することは、2027年型マシンの完成度を高めるうえでも役立つ。マクラーレンは初秋にこのアップデートパッケージの製造を承認して以降、来季マシンの開発に全力を注いでいる。

「もちろん、コンストラクターズランキングでレッドブルより上の順位を維持したい。それに加えて、すべてが来年に向けた学習の機会になるんだ」

「再びチャンピオンシップを争えるマシンを手にできればと思っているし、来年を迎えるにあたって、できる限り多くの答えと、自分の武器となるものをそろえておきたい」

「だから、それが今の僕にとって大きなモチベーションになっている。個人的には、現時点で争うべきものはそれほど多くない。でも、将来の結果という観点からすれば、非常に重要な時期なんだ」

メキシコシティGPでもピアストリがQ2敗退、ノリスがフェラーリやメルセデス、フェルスタッペンの後塵を拝する6番手となっており、苦しい状況は変わっていない。それでも今は来季を見据えながら戦っていかなければいけない時期なのだ。

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