予選でアントネッリに大敗……ラッセルはどうしてしまったのか。ここ数戦で顕在化したふたつの“懸念材料”

ここまで、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリに4連勝を許し、ポイントランキングでも43点差の2番手に甘んじているジョージ・ラッセル（メルセデス）。F1第6戦モナコGPの予選でも、アントネッリがポールを獲得する一方でラッセルは6番手に沈み、彼が抱える問題がすぐに解決するものではないことが改めて浮き彫りとなった。

新規則となった今季F1では、メルセデスが開幕から高い戦闘力を誇っている。ついにチャンピオンを争える環境を手にしたラッセルは開幕戦オーストラリアGPでポール・トゥ・ウインを飾り好調のスタートを切ったが、以降はセーフティカーのタイミングに泣いたりマシントラブルに悩まされたりと不運も重なり、アントネッリに4連勝を許してしまった。

そういった不運がラッセルを苦しめているのは間違いないが、それと同等……もしくはそれ以上に懸念される傾向が見られる。タイヤのウォームアップが重要となる低負荷のサーキットでは、ラッセルのスムーズなドライビングスタイルよりも、アントネッリのアグレッシブな旋回が今季のマシンW17の性能を自然と引き出す形になっているという点だ。

この点はマイアミで顕在化した。ラッセルはスプリント予選とグランプリ予選の両方で、アントネッリにコンマ4秒後れを取った。当初ラッセルは、この差を滑らかな路面を持つマイアミが苦手コースであるためだと説明していた。しかし、低速コーナーが多く、タイヤに横方向の負荷がかかるシチュエーションが少ないカナダ・モントリオールとモナコ・モンテカルロでも同様の傾向が見られた。

カナダこそ予選でアントネッリを上回ったものの、ラッセルは「Q3の最終ラップまでは全くダメだった」と認めており、なんとか“特別な”ラップをひねり出したのだと語っていた。一方でモナコは決定的な差がつき、ラッセルはアントネッリに対してコンマ4秒落ちのタイムだった。

「正直、何が起きているのか分からない」

動揺気味のラッセルはそう語る。

「明らかに自分のドライビングが、今のマシンにとってプラスになっていない」

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ラッセルは今回、タイヤを適正温度に持っていくのに苦労していた。この問題は他の多くのドライバーにも見られたが、アントネッリは大きな調整をせずとも自然にタイヤ温度を適正なウインドウ内に入れられているようだった。ラッセルとのコンマ4秒の差の大部分は、第2・第3セクター、特にヌーベルシケインで生じていた」

ただし、テレメトリーで差を認識することと、それをどう解決するかを理解することは別問題だ。予選を終えたラッセルは「困惑している」状態であり、チームはアウトラップでのドライビングをどう調整すべきか、そして同様の低速サーキットで問題を緩和するためのセットアップ変更を検討している。ラッセルは言う。

「僕たちの間には明らかにドライビングスタイルの違いがある。それは昨年からあったものだ」

「昨年はそれが自分にとって有利に働いていたけど、今年は完全に彼に有利に働いている。でも、それでもなぜシーズン序盤はあれほど良くて、今はこんなに悪いのかは説明できない」

「だから原因を探る必要がある。データ上では明らかだ。走らせ方の違いがタイヤに大きな影響を与えている。彼の方がより良い形でタイヤを作動領域に入れているし、ラップ全体でのバランスも良く、楽にペースを上げられている。でもなぜそうなるのか分からない」

一方で、次戦のバルセロナ-カタルニアGPに関しては、高速で旋回するコーナーが多いサーキットであるため、今回のような問題が表面化しない可能性がある。このグランプリは、これが単なるドライビングスタイルの問題なのか、複合的な要因があるのかを確かめる良いバロメーターとなるだろう。

またラッセルにとって厄介なのは、F1参戦2年目を迎えたアントネッリが昨年とは別人のようであり、どんな試練を与えようとも動じない冷静沈着さを備えていることだ。

特にモナコの予選も、アントネッリにとっては大きな試練と言えた。4度のワールドチャンピオンであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が好タイムをマークする中、一切のミスが許されない全長3.3kmの市街地コースでアタックをまとめないといけないというのは、これ以上ないほどプレッシャーがかかるはずだ。すべてのコーナーがミスのリスクを孕み、路面のうねりひとつでバランスを崩しかねない。

しかしアントネッリは圧巻のポールラップを決め、おそらくこれまでのF1キャリアで最高のパフォーマンスを見せた。自信は最高潮にあり、かつてのルイス・ハミルトンと同様に、経験豊富なレースエンジニアのピーター・ボニントンとの相性も抜群だ。

アントネッリは予選をこう振り返っている。

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

「今年でも最も過酷な予選のひとつだった。限界に近づこうとし続ける必要があり、プラクティスから大きな努力が必要だった」

「最後のコンマ2秒を稼ぎ出すのは簡単じゃない。壁がどんどん近づいてくるし、自信を得るのも難しい。でも正直、今朝からすごく良い感触があったし、今日それをやり切れたのは嬉しい」

「いわゆる魔法のラップのひとつだった」

レースを重ねるごとに、2025年の厳しいルーキーシーズンでアントネッリにしっかり経験を積ませ、不安を払拭させたというメルセデスの判断の正しさは証明されつつある。持ち合わせていた天性の速さに加え、情報を吸収しミスから学ぶ能力によって、アントネッリはまるで一夜にして恐るべきライバルへと成長したかのようだ。

ラッセルの苦戦は一時的で特定のコースに依存するものなのか、それとも彼はアントネッリという強敵に出会ってしまったということなのか？ ここからヨーロッパラウンドのレースが短期間に集中する中、その答えは遠からず明らかになるだろう。