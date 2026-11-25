F1 ラスベガスGP

フェルスタッペンの担当エンジニアが提案した、ラスベガスGP”残り2周”の大胆戦略。頭脳戦を表現した無線交信

F1ラスベガスGPの決勝レース中、マックス・フェルスタッペンのレースエンジニアであるトム・ハートは、最終ラップに入る地点でメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを先行させることも検討していた。

Rahaan Mazumder

編集: 2026/11/25 9:39

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Jim Watson / AFP via Getty Images

F1ラスベガスGPでは、50周にわたる激戦の末、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。形だけ見ればフェルスタッペンのポール・トゥ・ウインだが、レース中35回もリードチェンジがあるという、類い稀なレースであった。

そんな中最終ラップに突入する直前、フェルスタッペンのレースエンジニアを務めるトム・ハートはフェルスタッペンに対して、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを先行させることも検討させていた。

ほとんどのF1のレースでは、レースリーダーが残り1周というところで、意図的に先頭を譲るなどということは考えられない。しかし今年のラスベガスGPでは、レッドブルのピットウォールが、フェルスタッペンに対して実際にそのアイデアをもちかけた。

レース中の無線での交信を見返すと、フェルスタッペンと担当エンジニアのハートが、綿密に終盤の展開を計算していたことが明らかになった。

その発端は39周目のこと。フェルスタッペンは、メルセデス勢が自分の走行パターンを解読したと察知し、ピットウォールに対して新しい作戦を立案するように求めたのだ。

「最終ラップの計画を見直す必要があると思う。彼らはもう気づいてる。フィニッシュラインで勝てるということをね」

「だから、最終ラップでどうすればいいかを考えなければいけない」

フェルスタッペンはそう無線で語った。

ハートはこれについて、戦略担当が「検討中」だと答えた。そして7周後の46周目、率直な結論を告げた。これは国際映像にも載った無線交信だ。

「デプロイ（電気エネルギーの使い方）の面については、今やっているよりも良い戦略はない。だから最終ラップに向け、最適な戦略を採っている」

この時、フェルスタッペンの後方には2台のメルセデスが連なっていた。しかし48周目、そのうちの1台であったジョージ・ラッセルが、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリを攻略しようとしてターン5のバリアに激突。これを見たフェルスタッペンは皮肉たっぷりに「よくやったな」と無線で発信した。

これにより、フェルスタッペンの唯一の脅威はアントネッリだけになった。そのためハートは49周目……つまり残り2周という時点で、フェルスタッペンに非常に大胆な戦略を提案する。

「アントネッリは1.2秒後方、ピアストリは1.9秒後方だ。マックス、（オーバーテイクモードの）検知ゾーンで先頭を走るべきか、よく考えてくれ。これは最終ラップの1周前だ」

現在のF1では、前を行くマシンの後方1秒以内の場所を走っていた時に、追加の電気エネルギー0.5MJを使うことができる”オーバーテイクモード”を作動させることができる。この前をいくマシンとの差を検知するのはターン16のシケインを通過した直後に設定されたライン。ここで前をいくマシンの1秒以内後方にいれば、翌周0.5MJの追加エネルギーを使うことができるわけだ。

フェルスタッペンとしては、僅差で追走するアントネッリにオーバーテイクモードを与えた状態で最終ラップに入ってしまえば、首位の座が揺らいでしまう可能性もある。しかも後方を走られれば、強力なスリップストリームも使われてしまう。しかし検知ゾーンでのみ2番手に落ち、その後すぐに首位を取り戻せば、フェルスタッペン自身がオーバーテイクモードを作動し、先頭を逃げることができる。レース中何度も見られたことだ。

ハートは、その方が最終的に有利に働くのではないかと、フェルスタッペンに問いかけたわけだ。

しかし結局は、そんなことをする必要はなかった。

アントネッリは最終ラップで有利なポジションを得るため、ターン14の手前でアクセルを緩め、その後勢いを維持するために再び軽くアクセルを踏み込んだ。この予期せぬペダル操作がマシンのソフトウェアを混乱させてしまい、コーナーを抜けた段階でバッテリー残量がゼロになった。これでアントネッリはストレートの加速が鈍り、マクラーレン勢2台に先行されることになった。

この結果フェルスタッペンは、先頭のまま最終ラップを全速力で飛ばした。ハートは「最終ラップ！ 後ろにはノリスがいる」と告げると、フェルスタッペンは「わかってるわかってる」と短く答える。そしてラスベガス・ストリップでは、「ノリスが1.2秒後方、ピアストリは2.4秒後方。ターン14の出口でブーストを使って構わない」と指示が飛んだ。

結局フェルスタッペンは、最終ラップで自己ベストとなる1分36秒450を記録。2位ノリスに0.639秒差で逃げ切り、今季4勝目、通算75勝目を挙げたのだった。

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