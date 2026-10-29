F1 メキシコシティGP

タイトル獲得目前のアントネッリ、体調不良でメキシコシティGPの木曜メディアデーを欠席。走行初日から復帰予定

アンドレア・キミ・アントネッリは、F1メキシコシティGP木曜のメディアデーを欠席した。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/10/29 23:26

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写真：: Chris Graythen / Getty Images

メルセデスは、アンドレア・キミ・アントネッリが体調不良のため、F1メキシコシティGPの木曜日に行なわれるメディア対応を欠席すると明らかにした。

今シーズンは残り5レースとなっているが、アントネッリは史上最年少でのタイトル獲得に王手をかけている。すでにランキング2番手以下に123ポイントという大差をつけているアントネッリは、メキシコで9位以内に入れば無条件で王座確定。またポイントを獲得できずとも、ライバルであるジョージ・ラッセル（メルセデス）とルイス・ハミルトン（フェラーリ）がいずれも優勝できなかった時点でタイトルを確定させられる状況だ。

8月に20歳になったばかりのアントネッリは、2010年にセバスチャン・ベッテル（当時レッドブル）が樹立した23歳4ヵ月11日での最年少王座記録を3年以上更新する可能性が極めて高い。

メルセデスの広報担当者はメディアに対し、アントネッリは「ウイルス性の疾患」からの回復過程にあり、体調が優れないと説明。これを受け、FIAは同日のメディア対応を免除した。また声明では「明日には復帰できると考えている」とされている。

メディアデーを欠席するドライバーはアントネッリだけではない。キャデラックはメディアに対して、バルテリ・ボッタスが体調不良を訴えている旨を伝えている。

声明にはこう綴られている。

「チームは回復をサポートするため、彼に1日の休養を与えることを決定した」

「これは予防措置であり、現時点では今週末の残りのセッションへの参加に影響するものではない。引き続き状況を注視し、必要に応じて最新情報を提供する」

もしもの場合、代役を務めるのは誰か？

両者は大事をとってメディア対応をスキップしたに過ぎず、レースを欠場する可能性は低いものの、万が一の事態があった時はリザーブドライバーが起用される可能性もゼロではない。

メルセデスの場合、フレデリック・ベスティがその候補となるだろう。2023年のFIA F2でランキング2位となったベスティはグランプリへの出走経験こそないものの、今週末はジョージ・ラッセルのマシンを駆り、自身7度目となるフリー走行1回目への出走が予定されている。

一方、キャデラックのリザーブドライバーは周冠宇だ。アルファロメオ／ザウバーで3シーズンに渡ってフル参戦の経験がある周は、F1で通算7度の入賞を記録している。復帰となれば3シーズンぶりのF1出走となる。

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