F1 アメリカGP

“複数年契約”のボッタス、来季キャデラックからのF1参戦は保証されているのか？「条件は把握している。問題ない」

キャデラックのマルチン・ブコフスキー代表がバルテリ・ボッタスの残留を明言しない中、ボッタス本人は契約が有効であると主張している。

Benjamin Vinel Ronald Vording

公開日時: 2026/10/28 3:18

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

2027年シーズンのF1残留が危ぶまれていると噂されるバルテリ・ボッタス。彼は自身の状況に満足しており、キャデラックとの契約に関しても「何も問題ない」と強調した。

ボッタスは最近、予選と決勝の両方で苦戦しており、このことがドライバー市場における憶測を加速させている。ボッタスがシートを失った場合の後任候補としては、F2ポイントリーダーのラファエル・カマラに来季のシートを奪われたハースのエステバン・オコンや、F2で苦戦中ながらもキャデラックのテストドライバーとしてFP1などで経験を積むコルトン・ハータ、さらにはレッドブルのリザーブである角田裕毅らの名前がメディアで取り沙汰されている。

こうした状況のなか、2ヵ月半前にキャデラックのチーム代表となったマルチン・ブコフスキーは、アメリカGPの金曜日に行なわれた記者会見でオコンがリザーブドライバーとなる可能性について質問された。しかし、その回答は明確なものではなかった。

「まあ、チーム代表という立場では、他の代表も同じだと思うが、市場に出ているあらゆるドライバーやマネージャーから電話や連絡が来るものだ」

ブコウスキーはそう語る。

「実際、私にも何人ものドライバーやマネージャーから連絡が来ている。誰が連絡してきたのか、あるいは誰がしていないのかを明かすつもりはないが、予想どおり、市場に出ているドライバーのほぼ全員から接触があった」

「ただ言うまでもなく、ドライバーラインアップについてここで何かを発信するのは一番避けたいところだ。そんなことをしたら、チームのマーケティング・広報部門にひどく怒られるだろうね」

またボッタスとセルジオ・ペレスが2027年も有効な契約を結んでいるのかと問われたブコフスキーは、興味深い返答をした。

「繰り返しになるが、ドライバーとの契約についてコメントする場所として、ここは最もふさわしくない。そもそも、そうしたことは記者会見で明らかにするものではないだろう。適切な時期が来たら、チームの公式発表を通じて明らかにすることになる」

ボッタスとペレスは2026年にキャデラックへ加入した際、「複数年契約」を結んでいるが、2027年の契約がオプションになっているのかどうか、オプションの場合はどのような条件で有効になるのか、これらは明らかになっていない。

なおオコンについては、キャデラックへの加入よりも、アストンマーティンのリザーブドライバーに就任する線の方が有力と見られているが、それでもボッタスのシートが必ずしも安泰とは限らない。

チームから来季について確約を得ているのかと尋ねられたボッタスは、こう答えた。

「そうだね。昨年契約を結んだときに、契約条件は把握している。そこは何も問題ない」

さらに金曜日の会見でのブコウスキーの発言をどう受け止めたのか、また、あのような曖昧な回答に驚いたかとmotorsport.comが尋ねたところ、ボッタスはその発言自体を知らなかったとしたうえで、特に気にしていないと答えた。

また、理論上は2027年の契約があるとしても、それでもキャデラックでレースに出場しないというシナリオがあり得るのかと問われると、ボッタスは少し考えてから、こう語った。

「まあ、ここはF1だからね。牛が逆立ちするようなことだってあるかもしれないし……要はここではどんなことだって起こる」

「でも今のところ、チームは僕がもたらしているものに満足しているようだ。僕にとっては、それが一番大事だと思う」

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