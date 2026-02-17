本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

F1
F1
フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

F1
F1
角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

F1
F1
McLaren launch
ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

フォーミュラE
フォーミュラE
フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ
F1 McLaren launch

ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

バルテリ・ボッタスはキャデラックF1との最初の交渉は2年以上前から始まったと明かし、初走行の舞台裏について語った。

Alex Harrington
公開日時:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

写真：: Kym Illman (Getty Images)

　F1参戦初年度を迎えるキャデラック陣営に加わったバルテリ・ボッタスが、チームとの交渉開始時期や組織の成長ぶり、そしてプロジェクトを支えるスタッフたちの“感情”について語った。 

　キャデラックは2026年シーズンからF1グリッドに加わる新チーム。ボッタスは、セルジオ・ペレスとともに初年度ラインアップの一角を担う。 

　ただし、その歩みは当初から順風満帆だったわけではない。もともと“アンドレッティ”の名前で進んでいた計画は、参戦承認を巡って不透明な期間があった。それでもボッタスは「会話自体はずっと続いていた」という。 

　ボッタスはF1フォトグラファーとしても有名なキム・イルマンの取材に、次のように明かした。 

「最初の話し合いは3年以上前だった。チームのF1参戦が正式に確定する前からだよ。グレアム・ロードン（チーム代表）と初めて話して、その後も進捗をずっと共有してくれていた」 

　そしてキャデラックの参戦枠獲得が決まると、交渉は一気に現実味を帯びたという。 

「参戦が決まってから本格的な話になった。2025年の早い時期には、キャデラックF1が僕の最優先になっていた。『次のプロジェクトはここだ』ってね。最終的には意外なくらいスムーズだったよ。僕は行きたかったし、向こうも明確に僕を欲しがっていたから」 

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

　ボッタスはまた、ゼネラルモーターズの傘下で形成されつつあるチームカルチャーにも言及。参戦確定が“遅かった”にもかかわらず、組織は想像以上の完成度にあるという。 

「F1参戦を認められたタイミングを考えれば、チームの仕上がりには正直驚いている。採用は常に続いていて、チームも工場も拡大している。アメリカでも施設を増やしていて、彼らは本気だ。遊びでやっているわけじゃない」 
 
　さらに、プロジェクトに注がれる熱量を象徴するエピソードとして、“初走行”の瞬間を挙げた。 

「マシンを走らせるまでがとにかく突貫だったし、初めて走った時にそれがみんなにとってどれだけ大きな意味を持っていたか……泣いていた人もいた。長い間、全力で働き続けてきた人たちにとって、それほどの瞬間だったんだ」 

　キャデラックは今週、バーレーンで行なわれたテストに他の10チームとともに参加。3日間で315周を走った。またスーパーボウルに合わせて初めて世界へ向けてマシンのカラーリングを披露したことも話題となった。 

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係
More from
Alex Harrington

フェラーリ代表、ハミルトンの”担当エンジニア交代問題”についての質問にうんざり「F1はチームが大事。誰かひとりで成り立っているわけではない」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
フェラーリ代表、ハミルトンの”担当エンジニア交代問題”についての質問にうんざり「F1はチームが大事。誰かひとりで成り立っているわけではない」

アロンソ、アストンマーティン・ホンダの“スロースタート”を示唆。しかし楽観的姿勢は崩さず「すべてのピースが揃いつつある」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アロンソ、アストンマーティン・ホンダの“スロースタート”を示唆。しかし楽観的姿勢は崩さず「すべてのピースが揃いつつある」

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言
More from
バルテリ ボッタス

スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

F1
F1
スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

「どのチームも何らかの問題を抱えていたように見えた」バルセロナテスト初日は“デバッグの1日だったとキャデラックのボッタス

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
「どのチームも何らかの問題を抱えていたように見えた」バルセロナテスト初日は“デバッグの1日だったとキャデラックのボッタス

キャデラックF1がテスト用カラーリングを発表。“真打ち”はNFLスーパーボウルでお披露目

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
キャデラックF1がテスト用カラーリングを発表。“真打ち”はNFLスーパーボウルでお披露目
More from
Cadillac-Ferrari

キャデラックF1、新規開発であった意外な苦労「ピレリタイヤが無く、自作のタイヤ使っていた」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
キャデラックF1、新規開発であった意外な苦労「ピレリタイヤが無く、自作のタイヤ使っていた」

キャデラックで汚名返上だ！　ペレスがレッドブル晩年に受けた評価は“不当”とパット・シモンズ

F1
F1
McLaren launch
キャデラックで汚名返上だ！　ペレスがレッドブル晩年に受けた評価は“不当”とパット・シモンズ

キャデラック、フェラーリのカスタマーPUは合法だと確信。「詳細は言えないが、現状の規定を完全に遵守している」

F1
F1
Audi launch
キャデラック、フェラーリのカスタマーPUは合法だと確信。「詳細は言えないが、現状の規定を完全に遵守している」

最新ニュース

フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

F1
F1 F1
フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

F1
F1 F1
角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

F1
F1 F1
McLaren launch
ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」