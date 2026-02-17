ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

F1参戦初年度を迎えるキャデラック陣営に加わったバルテリ・ボッタスが、チームとの交渉開始時期や組織の成長ぶり、そしてプロジェクトを支えるスタッフたちの“感情”について語った。

キャデラックは2026年シーズンからF1グリッドに加わる新チーム。ボッタスは、セルジオ・ペレスとともに初年度ラインアップの一角を担う。

ただし、その歩みは当初から順風満帆だったわけではない。もともと“アンドレッティ”の名前で進んでいた計画は、参戦承認を巡って不透明な期間があった。それでもボッタスは「会話自体はずっと続いていた」という。

ボッタスはF1フォトグラファーとしても有名なキム・イルマンの取材に、次のように明かした。

「最初の話し合いは3年以上前だった。チームのF1参戦が正式に確定する前からだよ。グレアム・ロードン（チーム代表）と初めて話して、その後も進捗をずっと共有してくれていた」

そしてキャデラックの参戦枠獲得が決まると、交渉は一気に現実味を帯びたという。

「参戦が決まってから本格的な話になった。2025年の早い時期には、キャデラックF1が僕の最優先になっていた。『次のプロジェクトはここだ』ってね。最終的には意外なくらいスムーズだったよ。僕は行きたかったし、向こうも明確に僕を欲しがっていたから」

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

ボッタスはまた、ゼネラルモーターズの傘下で形成されつつあるチームカルチャーにも言及。参戦確定が“遅かった”にもかかわらず、組織は想像以上の完成度にあるという。

「F1参戦を認められたタイミングを考えれば、チームの仕上がりには正直驚いている。採用は常に続いていて、チームも工場も拡大している。アメリカでも施設を増やしていて、彼らは本気だ。遊びでやっているわけじゃない」



さらに、プロジェクトに注がれる熱量を象徴するエピソードとして、“初走行”の瞬間を挙げた。

「マシンを走らせるまでがとにかく突貫だったし、初めて走った時にそれがみんなにとってどれだけ大きな意味を持っていたか……泣いていた人もいた。長い間、全力で働き続けてきた人たちにとって、それほどの瞬間だったんだ」

キャデラックは今週、バーレーンで行なわれたテストに他の10チームとともに参加。3日間で315周を走った。またスーパーボウルに合わせて初めて世界へ向けてマシンのカラーリングを披露したことも話題となった。