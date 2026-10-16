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キャデラックの施設はメルセデスやレッドブル以上！ ボッタス＆ペレスが太鼓判。ただしチームは未だノーポイント

バルテリ・ボッタスはキャデラックF1のファクトリーが、F1を席巻してきたメルセデスを凌駕するモノに仕上がっていると語る。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/16 8:27

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images

2026年からF1に新規参入したキャデラック。ドライバーのバルテリ・ボッタスはチームの施設について、かつて所属したメルセデスを上回っていると語った。

キャデラックは今シーズンまだポイントを獲得できておらず、厳しい戦いが続いている。しかし設備面ではチャンピオンチームをも凌駕するようだ。

『フィナンシャル・タイムズ』から、キャデラックの施設についてメルセデスの施設を上回っているかと質問されたボッタスは、簡潔にこう答えた。

「そう思うよ」

チームメイトのセルジオ・ペレスも以前はレッドブルに所属し、トップチームの内情を知る人物となっているが、キャデラックの施設は素晴らしいと語る。

「ファクトリーを訪れたが、本当に素晴らしかった」とペレスは語った。

「キャリアを通じて、これほどのファクトリーを見たことがない。本当に、本当に印象的だった」

さらに、ペレスはこう続けた。

「実際に見学できてとてもよかった。エンジニアや、このプロジェクトに関わっているすべての人たちと話をして、計画などについても確認した。みんなと久しぶりに話せたのもよかった」

「すべてが新しいんだ。設備や機器、各部門をつなぐ仕組み、そして各部門同士の連携が非常によく整っている。まるで新しい家のようで、きちんと整理されている。本当に素晴らしいものを見ることができた」

キャデラックはイギリスとアメリカの2拠点体制を築いており、イギリスのファクトリーは既に完成して稼働を開始。アメリカの拠点は現在建設中だ。

一方で冒頭にも記したように、キャデラックはいまだノーポイント。信頼性の問題にも悩まされている。

ボッタスは結果が伴っていない現状を取り繕おうとはしていないが、同時にチームは着実に前進していると強調した。

「毎週末、何らかの部分で改善が見られているのは間違いない。まだ必ずしも結果には表れていないけど、チームとしてさまざまな領域で仕事を進める方法には進歩がある」

また、そうした改善がサーキットでの結果につながっていない理由について、ボッタスはこう説明する。

「プラクティスでも予選でも、何か問題が起きてしまうと、そこで進歩が止まってしまう。マシンのパフォーマンスを高めて速くすることに集中するのではなく、問題を修正することに追われてしまうんだ」

そしてチームを前進させるため、自分に何ができるかと問われると、ボッタスは謙虚な姿勢を見せた。

「一番大切なのは、自分自身の力を最大限に引き出して、自分にできる最高の状態であり続けることだ。周囲の人たちについても同じだよ。彼らがそれぞれの力を最大限に発揮し、持てるものをすべて出し切れるようにしたいと思っている。結局のところ、僕たちにできるのはそれだけなんだ」

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