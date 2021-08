シャルル・ルクレール(フェラーリ)とマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)は、同世代のライバルであるジョージ・ラッセル(ウイリアムズ)がトップチームであるメルセデスのシートに“相応しい”と考えており、昇格の噂が現実になることを望んでいる。

メルセデスは既にルイス・ハミルトンとの契約を延長済み。残るひとつのシートを巡っては、育成ドライバーであるラッセルと、現在所属するバルテリ・ボッタス(メルセデス)のどちらが起用されるのかという話題がパドックを賑わせてきた。

トト・ウルフ代表は夏の間にドライバー決定することを検討していると述べていたが、サマーブレイクも過ぎ、シーズン後半戦の開始となるF1第12戦ベルギーGPを迎えても発表は行なわれていない。グランプリ開幕前の記者会見に出席したボッタスとラッセルも、この件については口を閉ざしたままだった。

そんな中ラッセルは、雨に見舞われたベルギーGPの予選で驚異的な走りを披露。Q3に進出したばかりか、ハミルトンをも退けて2番グリッドを獲得……パフォーマンス面では劣るウイリアムズのマシンで、フロントロウに並んでみせたのだ。

そんなラッセルについては、金曜日の会見で「ラッセルはF1でタイトル争いをする“トップチーム”に相応しいと思うか」という質問がルクレールとフェルスタッペンのふたりに飛んだ。

質問に対し、ラッセルと共に2015年のヨーロッパF3に参戦した経験を持つルクレールはこう答えた。

「もしジョージがそのシートを手にすることができたら、それは素晴らしいことだ。彼に相応しいモノだ」

「マシンはそれぞれ大きく異なるから、ウイリアムズにいるジョージがそれだけ良い仕事をしているかをF1内で判断することは常に難しい」

「でも彼は常に速く、良い結果も示している。過去に彼と戦ったことがあるから、ジョージがどれだけ強いかも分かるよ」

「だから彼はその(メルセデスの)ポジションに相応しいし、そんなシートに彼のような才能溢れるドライバーが座るというのは素晴らしいことだと思う」

カート時代にラッセルと争いあった経験があるフェルスタッペンも、次のように語った。

「言うまでもなく、ジョージは速いよ。彼をいつまでもあそこに留めてはいけない」

「彼にはもっと相応しいシートがある。でも結局の所、呼ぶかどうかはメルセデス次第だ。僕の方では何も出来ないからね」

「でももちろん、彼はとても高いレベルのドライバーだと僕は判断しているし、とても若い。若くて特に良いドライバーなら、昇格するのは当たり前だ」

George Russell, Williams, and Valtteri Bottas, Mercedes, in the Press Conference

Photo by: FIA Pool