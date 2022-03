「タイトル争いで凄く重要になるかも」フェルスタッペン、開幕戦まさかの”ノーポイント”を危惧

Listen to this article

Listen to this article

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1開幕戦バーレーンGPをリタイア。ノーポイントとなってしまったことは、今シーズンのタイトル争いにおいても非常に重要な要素と成りうると語った。

Read Also:

レギュレーションの大きく変わった2022年のF1。下馬評ではレッドブル、そしてフェラーリが優勢と見られており、実際に予選ではフェラーリのシャルル・ルクレールがポールポジションを獲得。フェルスタッペンも2番手に並んだ。

決勝ではそのルクレールを相手にサイドバイサイドの戦いを繰り広げたフェルスタッペン。しかし、彼はレース終盤にマシンの不調を訴えはじめ、セーフティカー開けにパワーダウンしズルズルと後退。ピットに戻り、リタイアとなった。

またチームメイトのセルジオ・ペレスも、残り2周という終盤も終盤にフェルスタッペンと同様の問題が発生。チェッカーを受けること無くレースを終えた。なおチームは原因を燃料ポンプ関連だと推測している。

フェルスタッペンはレッドブルのレースでの走りについて「金曜日と比較して、僕の期待していたようなモノではなかった」と認めた。さらにピットストップ後には「チームはアウトラップでもう少しアグレッシブに良い仕事ができたはず」という考えも口にした。

Max Verstappen, Red Bull Racing, heads into the garage after retiring

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images