地元ティフォシのブーイング、フェルスタッペン意に介さず「今日が台無しにされるようなことはない」

モンツァ・サーキットで開催されたF1イタリアGPは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝。地元フェラーリのファンからはブーイングが浴びせられたものの、彼は意に介していない。

フェルスタッペンは今回パワーユニットのコンポーネント交換を実施したため、グリッド降格ペナルティが発生。決勝レースは7番手からのスタートとなっていた。

地元フェラーリのシャルル・ルクレールがポールポジションからスタートする中、フェルスタッペンは1周目からポジションをジャンプアップしていった。

ルクレールがフェルスタッペンの追い上げを受けて2ストップ戦略へ進む一方で、フェルスタッペンは1ストップを選択。ただフェルスタッペンがペースで秀でていることは明らかであり、ルクレールに迫られることは無かった。

しかしレース終盤、ダニエル・リカルド(マクラーレン)がコース上にマシンを止めたことによるセーフティカー出動が発生し、ルクレールにはチャンスが発生した。しかしレース再開が間に合わずSC先導でのフィニッシュとなり、フェルスタッペンが優勝を果たした。

”ラストバトル”無しで終わった今回のレースに対しては、モンツァに集まったファンからはブーイングも発生した。フェルスタッペンはこのブーイングがルクレールが勝利を争うチャンスを奪われたと感じたティフォシ(フェラーリの熱狂的ファン)からのモノだと考えているが、だからといって自身の勝利に影を落とすようなことはないと、気にしていない様子を見せた。

「まあ、ブーイングなどについては色々言われているけど、結局のところ僕は勝つためにレースをしているわけだし、今日はそれを達成したんだ」

フェルスタッペンはそう語る。

Fans flood the circuit in celebration at the end of the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images