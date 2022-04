信頼性が巨人レッドブルのアキレス腱。フェルスタッペン、二冠に黄色信号？「明確な解決策がない」と不安視

Listen to this article

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、シーズン序盤から相次ぐ信頼性トラブルに「明確な解決策はない」と語った。

フェルスタッペンは、F1 2022年シーズンの第3戦オーストラリアGP決勝レース終盤で、2番手走行中に燃料システムのトラブルによりリタイア。開幕戦バーレーンGPに続き今季2度目のリタイアにより、現チャンピオンはシーズン序盤のタイトル争いで大きく後れを取ることとなった。

フェルスタッペンは第2戦サウジアラビアGPでの勝利で獲得した25ポイントで現在、ドライバーズランキング6番手。開幕戦と第3戦を制したフェラーリのシャルル・ルクレールがそこから46ポイント差で単独首位に立っている。

フェルスタッペンはレース後、相次ぐ信頼性トラブルは「受け入れられるモノではない」として、チームには「取り組むべきことがたくさんある」とメディアに対して不満を吐露していた。

「もう家に帰るよ」とフェルスタッペンは開口一番に語った。

「家に戻ってから、チームと話し合いをするよ」

「今日のことは忘れて、明日の朝起きた時には次のレースのことに集中しているようにするんだ」

「でも、明確な解決策があるわけでもなさそうだ。僕らは信頼性を向上させるため、懸命な努力が必要なんだ」

フェルスタッペンはバーレーンとサウジアラビアではルクレールとの一騎打ちを演じたが、オーストラリアでは全く歯が立たず、ルクレールに“グランドスラム”達成を許した。

ルクレールは予選でも2番手タイムのフェルスタッペンから0.3秒近い差をつけてポールポジションを獲得。決勝レースではフェルスタッペンがリタイアした後2位に入ったチームメイトであるセルジオ・ペレスから20秒の差をつけて勝利を挙げた。

フェルスタッペンは週末を通してマシンバランスに苦戦しており、ルクレールに追いすがることは難しかったと語る。

「バランスで僕はとても苦戦している。当たり外れが大きすぎるよ」とフェルスタッペンは言う。

