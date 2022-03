逆転優勝のフェルスタッペン、頭を使った”トリック”奏功「やっとシーズンが始まった感じだ！」

Listen to this article

F1第2戦サウジアラビアGPの決勝レースは、中盤から終盤まで、フェラーリのシャルル・ルクレールとレッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップ争いを展開した。

レースはスタートからポールシッターのセルジオ・ペレス(レッドブル)が首位を走っていたが、ペレスのピットストップ直後にセーフティカーが出動。これがペレスに不利に働き、首位にはルクレール、2番手にフェルスタッペンが浮上した。

ルクレールとフェルスタッペンはファステストラップを叩き出し合い、2秒以下のギャップのままラップを重ねた。

50周のレースが終盤に差し掛かった42周目、フェルスタッペンは最終コーナーでルクレールの前に出た。しかしルクレールはメインストレートでDRSを使い、ターン1でトップを奪還した。

その2周後、フェルスタッペンは再び最終コーナーでルクレールに接近。すると今度は双方がメインストレートでDRSを使おうと強くブレーキングし、タイヤをロックさせた。

ここでもルクレールを抜けなかったフェルスタッペンだが、47周目に絶妙な距離で最終コーナーに進入。メインストレートでDRSを使って、ルクレールを抜き去った。

開幕戦バーレーンGPでは、ルクレールがあえて早めにブレーキングし、DRSを使って抜き返すという戦略を駆使。今回も同じような戦略を採ったが、それを打ち破った形だ。

