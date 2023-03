グリッド位置の白線は「乗ってるとマジ見えない」……ドライバーから”位置ずれ”ペナルティに同情の声

Listen to this article

Listen to this article

2023年シーズンのF1が始まって2戦が行なわれたが、レースでは連続でスターティンググリッドのポジションを外れたことによるペナルティが発生している。マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は、コクピット内からの視界の悪さが原因だと考えており、彼らに同情している。

開幕戦バーレーンGPではエステバン・オコン(アルピーヌ)が、そして第2戦サウジアラビアGPではフェルナンド・アロンソ(アストンマーチン)がそれぞれスターティンググリッドをはみ出してしまっていたことで、タイム加算ペナルティを受けている。

ルール的には仕方のないことだが、ドライバー側からは擁護する声が上がってきている。現F1王者のフェルスタッペンは、今のマシンではグリッドボックスの適切な位置につくことは難しいと語っている。

F1マシンは時代が進むと共に大型化してきた。直近のレギュレーション改定である2022年には、マシンはよりロングノーズとなり、タイヤも大径化され、さらにホイールを覆うウイングレットも装備。ドライバーの視界はより制限されることになった。

「マシンに乗っている時の視認性は、本当に悪いんだ。おそらくボックスの適切な位置に完全に収まることができなかったりするのは、それが主な問題だ」

フェルスタッペンはそう語る。

「そうなると辛いけど、トラックリミットを超えてしまうのと少し似ている。時には白線を超えたのか? 超えてないのか? そしてアドバンテージを得たのか? といったように議論にもなる」

「僕はルールが必要だと思う。(グリッド位置の)左右でアドバンテージを得ようとする人が出始めたら、本当に愚かだと思う。でもどうすれば良くできるのかは分からない」

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images