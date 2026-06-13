フェルスタッペン、カタルニアは上位争い望み薄？「あらゆる場所でグリップ不足。明確な限界がある」
マックス・フェルスタッペンは、F1バルセロナ・カタルニアGPで上位争いができるほどのマシンパフォーマンスがないと感じている。
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1バルセロナ・カタルニアGP初日を終えた時点ではトップ争いの見込みは薄いと感じている。
フェルスタッペンは前戦モナコGPの予選では、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを相手にポールポジション争いを繰り広げるなど、スピードを発揮した。
しかしマシンの総合力が問われるカタルニア・サーキットで、レッドブルは現実を突きつけられることになった。フェルスタッペンはFP2で6番手であり、トップのランド・ノリス（マクラーレン）からは0.895秒の差をつけられている。
フェルスタッペンはセッション後、マシンが望むような状態になっていないと話した。
「単純にグリップがなかった」とフェルスタッペンは言う。
「高速コーナーでも、低速コーナーでも、中速コーナーでもね。あらゆる場所でグリップ不足だった。だから正直なところ、僕たちは望んでいる位置にはいない」
そしてマシンを一晩で改善できる可能性も無いだろうと、フェルスタッペンは白旗を上げた。
「いや、マシンには明確な限界があると思う。ここではタイヤの摩耗もかなり大きい。それに、もちろんグリップもあまり良くない。現時点では、あまり良い状態には見えないね」
「ここ数レースは低速コーナーばかりだった。だけど、あらゆるタイプのコーナーがあるサーキットに来ると、僕たちは少し競争力が落ちるようだ。だから、まだ先頭争いからは少し遅れているように見える」
また、一発の速さだけでなく、決勝ペースについてもフェルスタッペンは楽観視していない。
「1周のペースが遅ければ、レースでも遅い。それがロングランを見たときの印象だ」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
レッドブルが最優エンジンの公式評価……フェルスタッペン「自分たちはそう感じてないから、ちょっと戸惑う」
レッドブル、モナコで発生PUトラブルは「原因を特定済み」次戦に向け交換予定とも明かす
まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響
ハジャー、モナコGP3位を失っても案外平気？ 「僕のモナコ史的には残念。でも3ポイント減るだけ」
ウチがナンバー1エンジン？ そんなワケない！ レッドブル、FIAにADUOの再検証を要求
アントネッリはモナコで「消えていった」レッドブル代表、ライバルの走りを絶賛
最新ニュース
ル・マンで使われるミシュランタイヤ……その網目のようなトレッドの模様は何のため？ 小林可夢偉「差が小さすぎて、選ぶのが難しい」
SC2度のレースをウォートンが制す。山越陽悠は7位で初ポイント獲得｜F3バルセロナ
フェラーリ、バルセロナ空力アップデートは成功か？ 「一歩前進」「有益なデータ収集」とドライバー達
WECの次期ハイパーカークラスの規則骨子が発表。1規格に統一も、シャシー＆ハイブリッドの独自開発が認められる方向に。水素車両の参入も？
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。