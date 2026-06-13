フェルスタッペン、カタルニアは上位争い望み薄？「あらゆる場所でグリップ不足。明確な限界がある」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1バルセロナ・カタルニアGP初日を終えた時点ではトップ争いの見込みは薄いと感じている。

フェルスタッペンは前戦モナコGPの予選では、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを相手にポールポジション争いを繰り広げるなど、スピードを発揮した。

しかしマシンの総合力が問われるカタルニア・サーキットで、レッドブルは現実を突きつけられることになった。フェルスタッペンはFP2で6番手であり、トップのランド・ノリス（マクラーレン）からは0.895秒の差をつけられている。

フェルスタッペンはセッション後、マシンが望むような状態になっていないと話した。

「単純にグリップがなかった」とフェルスタッペンは言う。

「高速コーナーでも、低速コーナーでも、中速コーナーでもね。あらゆる場所でグリップ不足だった。だから正直なところ、僕たちは望んでいる位置にはいない」

そしてマシンを一晩で改善できる可能性も無いだろうと、フェルスタッペンは白旗を上げた。

「いや、マシンには明確な限界があると思う。ここではタイヤの摩耗もかなり大きい。それに、もちろんグリップもあまり良くない。現時点では、あまり良い状態には見えないね」

「ここ数レースは低速コーナーばかりだった。だけど、あらゆるタイプのコーナーがあるサーキットに来ると、僕たちは少し競争力が落ちるようだ。だから、まだ先頭争いからは少し遅れているように見える」

また、一発の速さだけでなく、決勝ペースについてもフェルスタッペンは楽観視していない。

「1周のペースが遅ければ、レースでも遅い。それがロングランを見たときの印象だ」