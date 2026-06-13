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フェルスタッペン、カタルニアは上位争い望み薄？「あらゆる場所でグリップ不足。明確な限界がある」

マックス・フェルスタッペンは、F1バルセロナ・カタルニアGPで上位争いができるほどのマシンパフォーマンスがないと感じている。

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
公開日時:
Max Verstappen, Red Bull Racing

　レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1バルセロナ・カタルニアGP初日を終えた時点ではトップ争いの見込みは薄いと感じている。

　フェルスタッペンは前戦モナコGPの予選では、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを相手にポールポジション争いを繰り広げるなど、スピードを発揮した。

　しかしマシンの総合力が問われるカタルニア・サーキットで、レッドブルは現実を突きつけられることになった。フェルスタッペンはFP2で6番手であり、トップのランド・ノリス（マクラーレン）からは0.895秒の差をつけられている。

　フェルスタッペンはセッション後、マシンが望むような状態になっていないと話した。

「単純にグリップがなかった」とフェルスタッペンは言う。

「高速コーナーでも、低速コーナーでも、中速コーナーでもね。あらゆる場所でグリップ不足だった。だから正直なところ、僕たちは望んでいる位置にはいない」

　そしてマシンを一晩で改善できる可能性も無いだろうと、フェルスタッペンは白旗を上げた。

「いや、マシンには明確な限界があると思う。ここではタイヤの摩耗もかなり大きい。それに、もちろんグリップもあまり良くない。現時点では、あまり良い状態には見えないね」

「ここ数レースは低速コーナーばかりだった。だけど、あらゆるタイプのコーナーがあるサーキットに来ると、僕たちは少し競争力が落ちるようだ。だから、まだ先頭争いからは少し遅れているように見える」

　また、一発の速さだけでなく、決勝ペースについてもフェルスタッペンは楽観視していない。

「1周のペースが遅ければ、レースでも遅い。それがロングランを見たときの印象だ」

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