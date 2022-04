Listen to this article

セバスチャン・ベッテル(アストンマーチン)はフリー走行1回目終了後、トラブルによりマシンを止めた地点からスクーターでコースを通りピットへ戻ったが、マーシャルからは許可を得たと主張している。

新型コロナウイルス陽性により開幕から2戦を欠場していたベッテルは、オーストラリアGPで今季初出走を遂げた。しかし、ベッテルのマシンにはFP1終盤にパワーユニット(PU)トラブルが発生。出力を失ったためベッテルはコース脇にマシンを止め、マシン冷却のために消火剤を噴霧した。

セッション終了後、ヘルメットを軽く被ったベッテルはスクーターに乗り、スタンドにいるファンに手を振りながらコースを走ってピットへ戻った。

ただその後、ベッテルは「許可なくコースに入った」としてオフィシャルから報告を受け、「コース上に無断でスクーターに乗った」としてレーススチュワードに呼び出されることになった。しかしベッテルは、マーシャルからスクーターに乗ってピットへ戻る許可を得ていたと主張している。

F1競技規則26.7条には、以下ように記載されている。

「各走行セッションの15分前から5分後に至るまでの時間、およびレース直前のフォーメーションラップ開始後から最後の車両がパルクフェルメに進入するまでの間は、以下を除き、いかなる者もトラック、ピット入り口あるいはピット出口へ立ち入ってはならない」

しかしその例外のひとつとして、「運転中あるいはマーシャルの許可を受けた歩行中のドライバー」はコースへ出ることが許されているのだ。

ベッテルは、コース経由でピットへ戻った理由を次のように説明した。

「マシンには明らかな問題があった。少し煙が出ていたし、パワーがなくなったんだ」

「それでコース上にマシンを止めなきゃいけなかった。ダメージを最小限に抑え、できるだけ早くコースに復帰できるようベストを尽くしたよ」

「それ以上マシンにダメージが入らないようにしたんだ。マーシャルはとても協力的で、彼はレザーマン(十徳ナイフ)を持っていた。借りた六角レンチでマシンの一部を外せたから、マシンの下に潜り込んでマシンを冷ませたんだ。ひと仕事だったよ」

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops during FP1

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images