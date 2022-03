F1王者ベッテル、”ウクライナ国旗”カラーのヘルメットでテスト参加＆ドライバー全員で”No War”連帯示す

F1 Drivers wearing "No War" T-shirts 1 / 10 写真:: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 Drivers wearing "No War" T-shirts 2 / 10 写真:: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 drivers wearing "No War" T-shirts. Daniel Ricciardo, McLaren and Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 10 写真:: Steven Tee / Motorsport Images

F1 drivers wearing "No War" T-shirts. George Russell, Mercedes-AMG and Alex Albon, Williams Racing 4 / 10 写真:: Steven Tee / Motorsport Images

F1 drivers wearing "No War" T-shirts. Nicholas Latifi, Williams Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team and Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri 5 / 10 写真:: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, wears a "No War" T-shirt, talks to Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri and Lando Norris, McLaren 6 / 10 写真:: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team, wears a "No War" T-shirt 7 / 10 写真:: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin and George Russell, Mercedes-AMG, wear "No War" T-shirts and unroll an Ukrainian flag 8 / 10 写真:: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin and George Russell, Mercedes-AMG, wear "No War" T-shirts and unroll an Ukrainian flag 9 / 10 写真:: Mark Sutton / Motorsport Images