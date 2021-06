フェラーリを離れ2021年シーズンからアストンマーチンに移籍したセバスチャン・ベッテルは、F1第6戦アゼルバイジャンGPで2位表彰台を獲得した。ベッテルは、移籍後初、そしてアストンマーチンとしても初の表彰台獲得の要因として、第1スティントでのタイヤマネージメントを挙げた。

予選Q3に進出したドライバーには、予選Q2でベストタイムを出した時のタイヤでスタートする義務が課されているが、ベッテルは前日の予選では、赤旗の影響によって予選Q2のラストアタックを出来ずに予選Q3進出を逃していた。

タイヤ選択が自由になる11番手グリッドからスタートしたベッテルは新品のソフトタイヤを履き、前方のマシンが次々にピットストップをする中、第1スティントを長く引っ張り7番手にジャンプアップ。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンのクラッシュによる赤旗再開後は、比較的周回数の少ないソフトタイヤを履き、レッドブルのセルジオ・ペレスに次ぐ2位を獲得した。

トップ10圏外からスタートしたレース展開を振り返り、ベッテルは予選Q2で使用したタイヤではなく新品のソフトタイヤでスタートできたレース序盤が重要だったと考えている。

「戦略的には、常に上位からスタートしたほうが良いと思っている」とベッテルは語る。

「他の人たちは予選で数周走っていたから、新品のタイヤが役に立ったのは間違いない」

「おかげでより長く走ることができたが、僕らがタイヤをしっかりと温存できていたことが秘訣で、ペースも良かった。決勝ではマシンのフィーリングも良かったし、それ(タイヤマネージメント)が前進し続けるためのカギだった」

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images