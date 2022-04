”異常”だったベッテルの開幕戦。アストンマーチン代表「彼が2戦欠場したのは関係ない」とチームの責任認める

Listen to this article

Listen to this article

新型コロナウイルス感染の影響でF1開幕2レースを欠場したセバスチャン・ベッテル(アストンマーチン)。第3戦オーストラリアGPは、彼にとっての復帰戦でありシーズン開幕戦でもあったが、2度激しいクラッシュを喫する散々な週末となった。

ベッテルはFP1の終盤にパワーユニット(PU)のトラブルに見舞われ、ピットへ戻る際にスクーターでコース内を走ったとして罰金を食らった上、FP2は全く走れず。FP3ではわずか5周でクラッシュを喫し予選出場も危ぶまれたが、なんとかマシン修復が間に合い、予選18番手となった。

迎えた決勝レースでは、23周目にターン5の縁石に乗り上げ、コントロールを失ってウォールにクラッシュ。ここでレースを終えた。

アストンマーチンのチーム代表であるマイク・クラックは、これらのクラッシュはベッテルがレースを欠場し、マシンをドライブする時間が足りなかったために起きたわけではないと主張。マシンの挙動について、チームが責任を負わなければならないことを認めている。

「まず、あんなアクシデントがあったのにセブが元気なのが嬉しい」

クラックはそう語った。

「4度のワールドチャンピオンである彼のような人なら、今回のような問題を抱えていたとしても、彼が(開幕2戦で)運転していなかったことが原因にはならないと思う。彼は長年マシンに乗ってきたのだから」

「彼にどのようなマシンを提供し、マシンからどのようなフィードバックを得るか……我々が本当に検討しなければならないのはそこだ。なぜなら、彼が今週末のように大きく調子を崩すのは”普通ではない”ということに、みなさんは同意してくれるはずだからだ」

「彼が2戦欠場したこととは関係ないと思う。彼はメルボルンで何度も優勝している。彼は自分がどこにいるのかを分かっているし、マシンのテストも何度か行なっている」

「『ああ、彼は2戦いなかったから』と言うのは本当に簡単だ。だがあのクラスのドライバーが相手ならば、どんなツールを我々が与えているのかを、本当に確認する必要があるんだ」

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops on track during FP1

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images