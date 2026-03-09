本文へスキップ

F1 オーストラリアGP

【動画】超ギリギリ！　コラピントが開幕戦スタートで見せた“神回避”。失速ローソンにあわや追突

F1開幕戦オーストラリアGPのスタートで、失速していたリアム・ローソン（レーシングブルズ）をフランコ・コラピント（アルピーヌ）が間一髪のところで回避。あわや大事故という場面であった。

公開日時:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

 
 

