【動画】超ギリギリ！ コラピントが開幕戦スタートで見せた“神回避”。失速ローソンにあわや追突
F1開幕戦オーストラリアGPのスタートで、失速していたリアム・ローソン（レーシングブルズ）をフランコ・コラピント（アルピーヌ）が間一髪のところで回避。あわや大事故という場面であった。
Franco Colapinto, Alpine
写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
最新ニュース
フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！ 乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」
母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」
「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。