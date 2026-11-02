F1 メキシコシティGP

ベッテル、自身の最年少チャンピオン記録破ったアントネッリにお祝い「今は思い切り楽しんで！」

F1メキシコシティGPでチャンピオンを獲得したアンドレア・キミ・アントネッリに、セバスチャン・ベッテルからの心温まるメッセージが届いた。

Jose Carlos de Celis

公開日時: 2026/11/02 11:02

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1メキシコシティGPで3位を獲得。4レースを残して2026年のF1チャンピオンに輝いた。

20歳と68日での戴冠は、2010年に23歳134日でチャンピオンになったセバスチャン・ベッテルの最年少記録を大幅に更新することになった。

アントネッリがチェッカーを受け、涙を流した直後、F1の公式アカウントが動画を公開。そこには、セバスチャン・ベッテル本人が新王者に向けて心温まるメッセージを贈る姿が収められていた。ベッテルは称賛の言葉を惜しまず、まるで兄のようにアドバイスを送った。

「おめでとう、ワールドチャンピオン。カンピオーネ・デル・モンド（イタリア語でワールドチャンピオン）！ すごいことだね！」

「それを成し遂げた人はほんのわずかしかいない。そして、君ほど若くして達成した人は誰もいない。君は好奇心旺盛で、人の話に耳を傾け、学ぶのも速い。何も恐れず、必要なときには限界まで攻めながらも、非常にクリーンでコントロールされたドライビングをしてきた。自分の力でコントロールできることだけに集中すればいいと理解しているんだ」

「君には独自のドライビングスタイルがあり、僕たちは君の走りを楽しんでいる」

ベッテルは2010年の最終戦アブダビGPでチャンピオン獲得を決めた。しかもその週末を迎えた段階ではランキング首位だったわけではなく、大逆転での戴冠だった。今回のアントネッリとは状況が異なる。

「僕が初めてタイトルを獲得したとき、すべてはチェッカーフラッグを受けた瞬間に起きたように感じた。圧倒されたよ。マシンを降りると、周囲の世界がものすごいスピードで動いているようだった。アドレナリンが一気に噴き出すような感覚だった。信じられないほどだったよ。何日間もよく眠れなかった。だから、そのつもりでいてほしい」

「でも、気持ちが落ち着いてからの感覚はよく覚えている。ワールドチャンピオンのトロフィーを手にし、そこに刻まれた歴代チャンピオン全員の名前を読んだときのことだ」

「誇らしく、満たされた気持ちになった。タイトルを決めたチェッカーフラッグを受けた瞬間が、最も素晴らしかったわけではないと気づいたんだ。そこにたどり着くまでのすべてのレースこそが、かけがえのないものだった。大切なのは決して1つのレースだけではない。僕たちが戦うすべてのレースだ。ひとつひとつのレースが、僕たちを形作っていく」

アントネッリにとっては幸か不幸か、1週間後にサンパウロですぐに次のレースが控えている。ベッテルは、今は勝利の余韻に浸ったとしても、すぐにレースがしたくなるだろうと語った。

「そして、これから数週間で起こることを考えれば、君もすぐにまたレースがしたくなるはずだ。大きな視点で見れば、まだ勝たなければならないレースが残っているからね」

「最後にひとつアドバイスを。偉大な功績は、周囲の人たちが君を見る目を変えるかもしれない。でも、君自身が他の人を見る目まで変える必要はない。さあ、今は思い切り楽しんでほしい。心からのハグを。セバスチャンより。チャオ」

ただ、アントネッリにはベッテルのアドバイスも必要ないかもしれない。タイトルを決めた直後に「今後、もっと特別な勝利が訪れることを願っている」と語るなど、決して慢心しそうには感じられない。

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