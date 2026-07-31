ウイリアムズ代表、アロンソを猛烈批判！　ピアストリと接触のサインツJr.を擁護「先に進路を譲るべきはフェルナンドの方だった」

ウイリアムズのジェームス・ボウルズ代表は、カルロス・サインツJr.がマクラーレンのオスカー・ピアストリと接触したことを擁護。責任ある行動を取らなかったのはアストンマーティンのフェルナンド・アロンソの方だったと主張した。

F1ハンガリーGPのレース終盤、ピアストリはサインツJr.を周回遅れにしようとした。しかしサインツJr.はピアストリの接近に気付いておらず接触。これでピアストリはダメージこそ逃れたもののタイムを失い、チームメイトのランド・ノリスに先行されるきっかけとなった。

ウイリアムズのチーム代表であるジェームス・ボウルズはレース後の分析で、青旗の表示システムが故障したことが、サインツJr.がピアストリと接触してしまった最大の原因だと説明。しかし最終的に正しい行動を取らなかったのはアロンソだったと主張した。

「システムが故障すると、FIAの仕組みが機能しなくなるため、より効果的なコミュニケーション手段が必要だ。日曜日のレースでは、簡単言えば青旗が機能していなかったんだ」

そうボウルズ代表は語った。

「ある時には、コースマーシャルが青旗を振って介入するのを待たなければいけなかった。しかしどのクルマが先頭なのか、いつ旗を振るべきなのかを判断するのは、彼らにとっては非常に難しいことだ。その後でパネルのブルーライトが点灯したが、どのドライバーに向けられたライトなのかは明覚ではなかった」

なお当初、サインツJr.の真後ろを走っていたのはピアストリではなかった。アロンソがサインツJr.を追いかけていたのだ。しかしピアストリが接近してきた際にアロンソがサインツをオーバーテイクした。

そのためボウルズ代表は、サインツJr.とピアストリの接触の真の引き金となったのは、アロンソがピアストリに進路を譲らず、サインツJr.を攻撃し続けたことだと指摘する。

「フェルナンドは何度もライトパネルで青旗が点灯されていたにもかかわらず、オスカーよりも前のポジションを維持していた。レギュレーションではドライバーは順番に道を譲らなければいけない……つまりフェルナンドは、もっと早くポジションを譲るべきだった。しかし、そうしなかったのだ」

「彼はそうしなかったんだ。それどころか、最初のコーナーに入ると、イン側のラインからカルロスを追い抜いてポジションを奪った。そのため、カルロスが後ろになってしまった。そうなると、一定数の青旗が振られる前にポジションを譲らなければいけない」

「しかしターン2に続くストレートでサインツJr.が再び前に出たため、フェルナンドは再び後方に後退した。そして次のコーナーでアロンソが再びサインツのイン側に飛び込み、サインツが再び後ろに回った。その時サインツはレーシングラインに戻ろうとしたのだが、ちょうどその時にオスカーが真後ろに迫っていて、接触したのだ」

レーススチュワードはこの件について審議を行ない、接触事故の原因を作ったとしてサインツJr.に5秒のタイム加算ペナルティを科した。しかし、アロンソの動きに関しては、調査対象にはならなかった。

ボウルズ代表は詳細を語ろうとはしなかったが、青旗のエラーはシステム障害によるものだったと認めた。

「事態を複雑にしたのは、基本的には自動的なシステムがないと、マシンが本来許されるよりも長いことそのポジションに留まってしまうということなんだ」

「二つ目のポイントは、その瞬間に自分の後ろにいるマシンが誰なのかということを正式に把握しておくべきだということだ。我々がカルロスに、ピアストリがターン1で接近してきていることを無線で伝えた。ポイント争いをしていたわけではない。なので彼がフェルナンドと並んで2コーナーに突入するというまさに重大な局面で、その警告を改めて伝えるべきだった。まさにそこが我々のミスなんだ」

「皆さんに理解していただきたいのは、オスカーの走行を意図的に妨害しようとしていたわけではないということだ。実際、その時には我々の後にはマシンが1台（アロンソ）がいた。だからオスカーに進路を譲るべきなのは、我々ではなくそのクルマだったということだ」