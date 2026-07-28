レッドブル、ハンガリーGP2位も課題山積み「速いと遅いの境界線がシビアすぎる」

F1ハンガリーGPではマックス・フェルスタッペンが2位を持ち帰ったレッドブル。しかしチーム代表のローレン・メキーズはドライバーに“武器”を与えられなかったと満足していないようだ。

表彰台でレースを終えたフェルスタッペンは「一体どうやって僕はこの位置にいるんだ？ って感じで驚いた」と語っていた。そして2位という結果自体には当然満足していたものの、フェルスタッペンはすぐに「レッドブルの問題はまだ何も解決していない」と強調した。

チーム代表のローレン・メキーズも夏休み前最後のレースでレッドブルはパッケージの性能を十分に引き出せず、ドライバーが戦えるだけのマシンを用意できなかったことを認めるなど、フェルスタッペンが2位となったからといって満足している訳ではない様子だった。

「マックスとアイザック・ハジャーのふたりに対して、思い切って攻められるマシンを最後まで与えることができなかったと思う」

メキーズ代表は決勝後にそう認めた。

「例えばスパやオーストリアでのドライバーのフィードバックを振り返れば、マシンは本来あるべき感触にかなり近づいていたし、概ね狙い通りだと感じていたはずだ」

「しかし今週末は、そうではなかった。初日や2日目の方が今日よりもさらに悪かったのは確かだが、それでも今日でさえドライバーに十分な安心感を与えられるマシンではなかったと言わざるを得ない」

それでもメキーズ代表は、理論上は速さが備わっていることが確認できた点を前向きに捉えている。またフェルスタッペン自身は「あの状態でどうして表彰台に立てたのか分からない」と振り返ったが、メキーズ代表は実際にはフェルスタッペンがこの日の2番目に速いドライバーだったと考えている。

「今日、明らかにマックスよりも速かったのはランド（ノリス／マクラーレン）だけだったと言うのがフェアだと思う」

「それ以外のドライバーとは互角以上に戦えたし、上回ることもできたはずだ。つまり、今のパッケージのままでも改善の余地があるという意味では前向きな材料だ」

もっとも、それはレッドブルの課題がなくなったことを意味するわけではない。むしろ逆だ。

メキーズ代表によれば、夏休み明けの次戦オランダGPまでにRB22の作動領域が極めて狭い理由を解明するとともに、パフォーマンスの安定性も改善しなければならないという。

「なぜこれほどまでにマシンバランスやコーナーバランス、そしてマシンが速い状態と遅い状態の境界線がシビアなのか、その理由を探っていくつもりだ」

「ここ数戦は、ドライバーにとっても、チームにとっても、マシンを適切なウインドウに収め続けることが本当に難しかった」

レッドブルは前半戦を終えた現在、コンストラクターズランキングでは4番手。首位メルセデスと2番手フェラーリには大差をつけられてしまっているが、3番手のマクラーレンには43ポイント差と比較的小さい差となっている。

メキーズ代表はハンガリーGPでマクラーレンが投入したアップデートが効果を発揮していることを認めつつ、ライバルとの戦いは今後の別コースでの様子も見ていくことが必要とした。

「ああ、今回持ち込んだパッケージによって、マクラーレンは確かに大きく前進したと思う。本当に印象的だった」と、メキーズ代表は言う。

「別のタイプのサーキットでどうなのかは様子を見てみる必要がある。ただ、ブダペストという舞台だけを見れば、彼らが成し遂げた仕事は本当に見事だった」

「今回が初めて、フェラーリ2台とメルセデス2台の両方を上回ることができたレースだっただろう。しかし今日見せたレースペースを考えれば、マクラーレンは本当に素晴らしい仕事をしたと言わざるを得ない」