ファンの反応は意外に好評？　ドメニカリCEO、F1新規則に対するドライバーの批判に反応「最優先なのはファン」

2026年F1シーズンが折り返しを迎えた今となっても、電動パワーとエネルギーマネジメントの比重が大幅に高まった新テクニカルレギュレーションをめぐって、ファンやドライバーの間で賛否が分かれ続けている。

一方でF1は、公式ファン調査プログラム「Formula 1 Fan Voice」によると、ファンの反応は全体として好意的だとしている。

このプログラムでは、約6万人のファンが各グランプリの「面白さ」を評価しており、F1によれば、2025年は60％のファンがレースを「良い」または「素晴らしい」と評価したのに対し、2026年は66％まで上昇したという。

興味深いことに、エネルギーマネジメントへの不満が多く聞かれたにもかかわらず、ベルギーGPの評価は前年より24％も上昇した。

一方、多くの熱心なファンから「今季前半で最も自然なレースだった」と評価されたハンガリーGPは、前年とまったく同じ評価にとどまった。

F1のデータによれば、前年より明確に評価が下がったのはイギリスGPだけだった。F1はその理由として、レースがセーフティカー先導のまま終了したことに加え、2025年のレースが「非常に波乱に富んだレース」だったことを挙げている。

一方、ドライバーたちの評価ははるかに厳しい。レッドブルのマックス・フェルスタッペンはプレシーズンテストの時点で現在のレギュレーションを「ステロイドを打ったフォーミュラE」と酷評。その後、多くのドライバーが同様の見解を示している。

特にエネルギー不足が顕著となるシルバーストンやスパでは、2026年型マシンは「非常に運転しづらい」と不満が噴出した。

マクラーレンのオスカー・ピアストリも、パワーユニットに搭載された「自己学習機能」について言及し、「先読みするアルゴリズム」によってドライバーが予期しない挙動に直面することがあると説明している。

それでも、F1がサマーブレイクに入るにあたって行なわれたメディア向け会見で、F1のステファノ・ドメニカリCEOは、シリーズ全体としては非常に好調だとの認識を示した。

「現在の状況は本当に素晴らしいと思っている」

「観客数、サーキットへの来場者数、そして新規ファンも長年のファンも私たちが実現していることを評価してくれているという点で、選手権はかつてないほど好調だ」

Fans Photo by: Paul Foster

Motorsport.comから「ドライバーからの批判はシーズン開幕前の想定以上だったのではないか」と質問されると、ドメニカリはこう答えた。

「私のことはよく知っていると思うが、私たちは誰かの口を塞ぐためにここにいるわけではない。このスポーツの素晴らしいところは、誰もが自分の意見を持てることだ。ただし、意見はあくまで意見だ。一方で、全体として進むべき方向性を示す責任を負う立場もある。もちろん、ドライバーにはそれぞれ好みがある。しかし、このプロセスでは建設的な議論を行なう必要性を強調してきた」

ドメニカリは、現在のレギュレーションが生まれた背景を理解することも重要だと語る。現行規則に関する議論が始まった当時、自動車業界全体は電動化へ急速に舵を切っていた。もしF1がそれに対応しなければ、エンジンメーカーは2社しか残らない可能性があり、選手権そのものが成り立たなくなる恐れがあった。

「今回の変更には重要な理由があった。その理由は、このスポーツにとって死活的なものだった。そうしなければ、私たちはF1ではなく、まったく別のスポーツについて話していたかもしれない。それが今回の方向転換につながった」

ドメニカリは、ドライバーの発言は建設的であるべきだと強調する。単なる否定的な発言では誰も得をしないというのが彼の考えであり、最近もフェルスタッペンと非公開で話し合いを行なったという。

「私のことを知っているなら分かると思うが、私は四方の壁に囲まれた部屋で話し合い、解決策を見つけることを好む」

「以前も言ったように、必要以上に声高に批判すれば、そのネガティブさはスポーツそのものではなく、個人へ向かってしまう。私は誰もがそのことを理解していると思う」

最後にドメニカリは、CEOとしてはドライバーの意見だけでなく、商業面も含めたスポーツ全体を見渡さなければならないと強調した。

「私はドライバーという、このスポーツの宝を心から尊重している。しかし同時に、彼らにも私たち全員が共に進むべき道があることを理解してもらう必要がある」

「そして何よりも優先されるのはファンだ。私自身よりも、ファンが第一だ。ドライバーは個人的な意見を持っていて構わない。しかし私は、このスポーツにとって何が最善なのかを総合的に判断する責任を負っている」

「現在、すべての関係者との関係は非常に良好で、F1は非常に強固な状態にある。だからこそ前を向き、このスポーツが正しい形で、みんなとともに成長し続けられるようにしていかなければならない」