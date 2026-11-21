F1 ラスベガスGP

「ストレートで約1秒失ったのは驚き」ルクレール予選Q2敗退を語る。しかし苦戦の原因はそれだけではない？

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1ラスベガスGPでQ2敗退となったのは、いくつかの理由が重なった結果だと語った。

Benjamin Vinel Cihangir Perperik

編集: 2026/11/21 10:15

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGP予選でのパフォーマンスについて、フェラーリのシャルル・ルクレールは「非常に失望している」と語った。ルクレールは11番手でQ2を突破できず、さらにチームメイトのルイス・ハミルトンも、12番手で同じくQ2で敗退したからだ。

フェラーリ勢は、FP3では4番手と8番手。Q3に進出するのは当然だと思われていた。しかし予選では大苦戦。2台揃ってQ2敗退となった。ハミルトンにはフロアのダメージがあったようだが、それでも近年稀に見る最悪の予選結果となった。

フェラーリが苦戦した要因のひとつは、パワーユニット（PU）の出力不足による最高速の低さであった。ただルクレールによれば、要因はそれだけではなかったようだ。

「全体的には非常に残念だ」

ルクレールはそう語った。

「もちろんQ2でのミスが響いたが、トラフィックやその他の要因など、あらゆる面でのマネジメントミスが積み重なり、フラストレーションが溜まった結果だと思う」

「特にこのコースのように、タイヤが全てを決めるようなところでは、タイヤの温度を適切に保つことがとても重要だ。僕はミラーばかり見て、トラフィックを自分で把握しようとしていた。それでは状況を難しくしてしまうんだ」

「ストレートで1秒も失っていたのは、信じられないことだ。予想通りではあったけどね。でもそうなると、周回の終盤で挽回するのはとても難しい。今シーズンの中で最もパワーが重要なコースなので、苦戦するのは覚悟していた。それでも、Q3には行けると思っていたんだ」

ルクレールによれば、タイヤの温度を適切に保つためにはペースを上げなければならず、ライバルチームのようにスリップストリームを活用することはできなかったという。

「（スリップストリームを使い合うことについては）話し合わなかった」

そうルクレールは語った。

「タイヤの温度を維持するのが、僕らにとっては最も重要だった。それが僕らの弱点であることが分かっている。クールダウンラップでさえ、タイヤの温度を高く保つためにプッシュしなければいけないんだ」

「他のドライバーが同じ問題を抱えているかどうかは分からない。でもこの問題が起きると、2台のマシンのアタックのタイミングを合わせるのが、とても難しくなる。なぜなら本来のペースよりも遅く走らなければいけないし、そうすればタイヤの温度を適切に保つのがとても難しいんだ」

なおフェラーリ勢は、ライバルにパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティが科されるため、ルクレールが10番手、ハミルトンが11番手から決勝レースをスタートすることになる予定だ。

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