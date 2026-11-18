F1 ラスベガスGP

F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転

F1ラスベガスGPは降雨時の安全性についてドライバーから懸念の声が上がっていたが、その可能性は低くなったようだ。

Juanjo Sáez

公開日時: 2026/11/18 9:09

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Guido De Bortoli

F1ラスベガスGPは、初日のフリー走行で雨に祟られる可能性が高い予報となっており、ドライバーが懸念するコメントが出ていたが、予報が良い方向に変わってきているようだ。

F1サンパウロGPでは雨により大きな影響を受けたことから、多くのドライバーが雨が降った場合の安全性に懸念を示していた。市街地サーキットの路面とタイヤに熱を入れづらいレイアウト、そしてピレリのレインタイヤの頼りなさという組み合わせが、最悪のシナリオを予感させたからだ。

しかし、ラスベガスでは雨は大きな要因にはならないようだ。

当初降雨が予想されていた走行初日（現地時間木曜日）も、降水確率はFP1で最大30％。FP2ではこれが5％に低下する見込みだ。ただ気温は低く、最高気温は14度、最低気温は10度を下回る予報だ。

予選日は最も穏やかな一日となり、空は完全に晴れ渡り、降水確率は0％。ただFP3では気温が16度まで下がる見込みであり、夜間に行なわれる予選では気温10度、あるいはそれ以下にまで下がるため、予選ではいかにタイヤを温めて機能させるかが重要になりそうだ。

決勝が行なわれる土曜日は、気温が11～8°C前後で推移すると予想されるため、非常に厳しいコンディションでのレースが行なわれる見込みだが、降水確率は10％と、雨が降る可能性は極めて低いだろう。

今後さらに天気予報が一変しなければ、ドライバーたちの懸念は杞憂に終わるだろうが、雨用タイヤの改善が急がれるのは変わらない。

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