ランド・ノリス、フリー走行好調も「先走ってはいけない」エネルギー戦略がタイムを大きく左右する？

マクラーレンのランド・ノリスは、F1ベルギーGPのFP2で0.190秒差の2番手。だがこの結果を素直に受け止めてはいないようだ。

伝統的にパワー重視なサーキットであるスパ・フランコルシャンだが、走行初日は予想以上に混迷した様相を呈した。ソフトタイヤでの予選シミュレーションでは、上位6台のタイム差はほぼ1秒に及び、トップだったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）に近づいたと言えるのはノリスのみ。3番手のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は0.472秒差となっている。

ノリス自身、FP1とFP2の間で約1.8秒のタイム短縮を達成したが、彼自身も マクラーレンのテクニカルディレクターであるニール・ホールディも、2番手という順位がマシンの実力を正しく反映しているとは考えていないようだ。

いずれにせよ、ノリスは今週末に新しいパワーユニット部品を使用したため、グリッド降格ペナルティを受けることになる。

「正直言って、FP1はあまり良くなかった。FP2は少し満足できた」とノリスは語った。

「まだマシンには満足していない。依然としてすごく運転が難しいけど、少しは改善できたと思う。ただ、金曜日のフリー走行ではいつも速く見えるんだ。僕らはライバルより早い段階でペースを見せる傾向があるからね」

「FP1からFP2にかけてマシンには改善が見られたし、競争力もそれなりにあるようだ。でも、期待しすぎるつもりはない。普段と何か違う結果になるとは思っていない」

マクラーレンはメルセデスよりもケメルストレートで多く電力を使う戦略 写真: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

スパは昔から、セットアップが難しいサーキットとして知られている。第1・第3セクターは低ドラッグとパワーユニット性能が重要になる一方、第2セクターは高速コーナーが連続するため、より高いダウンフォースが求められる。

さらに2026年型のパワーユニットでは、ブレーキングやリフト＆コーストによる回生ポイントが少ないため、エネルギーマネジメントが加わり、その最適なバランスを見つけることがさらに難しくなっている。

「どこでもデプロイメント（電力供給）が足りない」とノリスは続けた。

「正直、すべてのストレートで電力不足を感じる。一番ひどいのはブランシモンだね。最高速は320km/h近く出ているのに、バッテリーがなくなって270km/hまで落ちてしまう」

「だから、どのストレートでもスーパークリッピングが起きている」

マクラーレンはメルセデス製パワーユニットを使用しているが、ワークスチームであるメルセデスは依然として一歩先を行っている。その理由は、シャシーの空力性能だけでなく、「理想的なラップ」を実現するための電力回生・デプロイメントの使い方をより深く理解しているためだ。

ノリスとアントネッリの予選シミュレーションのテレメトリーを比較すると、その違いは明確だった。

オー・ルージュへ向かう下り区間では、ノリスのほうが電力を節約しているように見え、メルセデスより速度が低かった。速度差はラディオンで最大となったが、その後ノリスは追い上げ、ケメルストレートでは終速がアントネッリより約5km/h高くなっていた。

一方でアントネッリはケメルストレートエンドのレ・コーム進入前から早めにスーパークリッピングへ移行。そのためノリスの方がより長く高い速度を維持し、この時点でのアントネッリとのタイム差を約0.1秒まで縮めたものの、メルセデスはより長期的に見たエネルギー配分を選択していたのだ。

オー・ルージュではメルセデスの方がマクラーレンより速い 写真: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ブリュッセルへ向かう区間では、ノリスの方が再びより高い最高速を記録し、ここでも電力をより多く使っていることがうかがえた。しかし、その後プーオンへ向かう下りでは状況が逆転し、アントネッリはノリスより約15km/hも速い最高速を記録。この区間で差は約0.3秒まで広がった。

ノリスはその後、ファーニュへ向かう加速区間でアントネッリより約13km/h高い瞬間最高速を記録し、再び差を取り戻す。この時点では両者のラップタイムはほぼ互角だった。

だが、ブランシモンへ向かう最後のエネルギー放出区間ではアントネッリのほうがより多く電力を使うことができ、再び差を広げる結果となった。

つまり、マクラーレンがスパ用の低ドラッグ仕様リヤウイングを投入したことによる空力性能の違いを考慮しても、エネルギー配分にはまだ最適化の余地が残されていることは明らかだ。

マクラーレンのテクニカルディレクター、ニール・ホールディはこう語る。

「ランドはあのセッションでマシンの力を最大限引き出していた。だから2番手という順位が今の実力そのものとは言えない」

「デプロイメントには改善の余地があるし、どのチームも週末を通して最適なエネルギー配分を探っているところだ。それでもFP1、FP2ともに上位につけられたのは良かったし、この流れを予選にもつなげたい」

「今夜は改善点を探るため、多くのシミュレーションを行なう。FP3へ向けて何がベストかを見極めたい。FP1とFP2ではかなり多くの選択肢を試したし、他チームも同じようにさまざまな方法を試していた」

「最適解はどこかにある。ただ、まだ見つけられていないだけだ」