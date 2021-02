2017年、F1の新たなオーナー企業となったのは、アメリカのリバディ・メディアだった。同社は買収したF1のアメリカでの認知度を高めようと、これまで様々な活動を行なってきた。そして近い将来、アメリカ国内で年間2レースを開催したいとその希望を明らかにしている。

チェイス・キャリーCEO時代、F1はそのための策を講じてきた。今年からはキャリーの後任として、元フェラーリのチーム代表であるステファノ・ドメニカリがF1の新CEOに就任。ただ、アメリカでのレースを増やすことは、ある意味では最優先事項のままだと言える。

「将来に向けた我々の戦略は、アメリカで複数のグランプリを開催することだ」

今月初め、ドメニカリ新CEOはそう語っている。

昨年は新型コロナウイルスの影響により開催が中止になってしまったものの、テキサス州オースティンにあるサーキット・オブ・ジ・アメリカズでは2012年からF1アメリカGPを開催してきている。その前にはインディアナポリス、またそれ以前にはフェニックスやデトロイトなどでアメリカGPを開催した。そしてもっと遡れば、年間2戦をアメリカ国内で開催したことがあるし、1982年にいたっては、アメリカ東GP、アメリカ西GP、ラスベガスGPと年間3レースがアメリカで行なわれた。

では現時点で、アメリカでの2レース目となる可能性が高いのは、どの都市なのだろうか?

■マイアミGPの可能性

リバティ・メディアがオーナーに就任した後、度々話題に上がっているのがマイアミでのグランプリ開催だ。キャリーはCEO時代、ベトナムのハノイと並んで、マイアミを”目的の都市”であると公言してきた。

早ければ2019年にもマイアミの市街地コースでグランプリが開催される見込みだったが、地元住民などの反対もあり、サーキットレイアウトの変更を強いられ、計画自体も遅れることになった。

このマイアミGPの計画は、NFL(アメリカンフットボール)のマイアミ・ドルフィンズのオーナー企業と協力し、進められているプロジェクト。コースはドルフィンズのホームグラウンドであるハードロックスタジアムの周りに設営されることが予定されている。

同グランプリは、23戦からなる2021年の開催カレンダーには入らなかったが、キャリーは昨年の時点で、プロジェクトはまだ活発に動いていると強調していた。ドメニカリ新CEOもその発言を引き継ぎ、マイアミは現時点でも最も進んだ新しいプロジェクトだとしている。

「ご存知の通り、マイアミは議論が最も進んでいるプロジェクトだ。秘密でもなんでもない」

そうドメニカリCEOは語った。

「マイアミは可能性の面でも、最も進んだモノだ」

新たなサーキット、そして新たなプロジェクトは、いついかなる時も、大きなハードルに直面することがある。最近ではベトナムがその良い例だ。本来ならば2020年に初開催される予定で準備が進み、施設も完成が近づいていた。しかし新型コロナウイルスの感染拡大により2020年のレースは開催できず、さらに2021年の開催カレンダーにも入れられていない。今では、今後も同地でグランプリが開催できる見込みはないという。

しかしマイアミのプロジェクトは強力であり、計画も整いつつあるという。ただリバティ・メディアは成果を急がず、より長く続けることができるプロジェクトを慎重に作り上げているようだ。

■インディアナポリスに戻る可能性はあるのか?

かつてF1を開催したインディアナポリス・モータースピードウェイも、グランプリ復活に興味を持っている。

2019年後半、ロジャー・ペンスキーはこのサーキットと、インディカー・シリーズを買収。それ以降彼は、F1開催についても関心を示している。

「将来性を追加したいと思う」

ペンスキーは買収発表時にそう語った。

「このサーキットを何に使えるだろうか? ここで24時間レースを開催できるだろうか? ここでF1を走らせることはできるだろうか? 私たちにできることは何だろうか? とにかくこれは、素晴らしい資産なのだ」

キャリー前CEOも、昨年の時点でインディアナポリスに戻ることへの関心を示していた。

「世界中でも、特に象徴的なサーキットだ」

そうキャリー前CEOは語っていた。

「三冠レースのひとつが行なわれる場所なのだからね。モナコ、ル・マン、インディ……それは、そのサーキットが何を意味するのかということを物語っている。モータースポーツにおける、特別なコースなのだ」

The start of the race with only six cars

Photo by: Steve Swope / Motorsport Images