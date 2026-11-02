F1 カタールGP

ヤマハのMotoGPカタールGPボイコット……F1の中東2連戦にはどんな影響が？

ヤマハがMotoGPカタールGPをボイコット。F1の中東最終2戦に影響はあるのか？

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/02 10:36

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A general view of the grid during the F1 Grand Prix of Qatar

写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

ヤマハは、MotoGPのカタールGPに参加しないことを表明した。このことが、F1にも何らかの影響を及ぼすことになるのだろうか？

MotoGPは来週（11月6〜8日）に、中東のカタールでグランプリを開催する予定だ。しかし、アメリカとイスラエルがイランに軍事攻撃を仕掛け、現在も戦闘が続いている状況の中、中東でビッグイベントを開催することについては、疑問が投げかけられ続けてきた。

MotoGPとしては予定通りカタールGPを開催すると表明してきたものの、水面下では複数のライダーが懸念を表明してきた。そして11月1日（日）に、ヤマハはMotoGP参戦メーカーとして初めて公式声明を発表。カタールGPに参加しないことを明らかにした。

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これにより、ヤマハのファクトリーチームだけではなく、そのサテライトチームであるプラマックもカタールには行かないことが決定。しかしMotoGPとしてはこれを不服としており、契約上の制裁だけではなく、競技上の制裁も辞さない構えで声明を発表した。また、グレシーニのアレックス・マルケスは、5月のカタールGPで痛めた右肩の手術を受けるため、カタールGPを欠場することを決めている。

現在の状況下では、MotoGPの関係者全員が中東への渡航を希望しているわけではないことが明らかになってきた。それでもMotoGPは、カタールGPを予定通り開催する姿勢を崩さない。カルロス・エスペレータ副CEOは、マレーシアGP前の木曜日に自らカタールを訪れ、現地当局と安全確保について協議しだ。

MotoGPのカタールGPに関する立場は、F1のことを考えても非常に興味深い。MotoGPは今や、F1と同じリバティ・メディアの傘下にあるからだ。しかもF1も、11月27〜29日にカタールGPを開催予定であり、その1週間後にはアブダビGPも行なわれる。

カタールとアブダビは、ペルシャ湾を挟んでイランの対岸。件のホルムズ海峡も目の前である。さらには冒頭のアメリカ、イスラエル、イランを発端に、サウジアラビアとイエメンの軍事組織フーシ派との間での戦闘も激化している（日本の外務省は、当該の地域に「レベル2：不要不急の渡航中止」の危険情報を出している状況だ）。

しかしF1メキシコシティGPの開催中には、各チームに対して書簡が送られ、カタールとアブダビでの開催は予定通りであると伝えられたという。そして各F1チームには、ヤマハがボイコットするニュースは事前に通知されたものの、MotoGPおよび他のチームは、予定通りカタールに行くことになると書簡には記されていたようだ。

F1は現段階では計画を変更する必要はないと考えており、渡航勧告や保険の状況に関しても5月以降変化がないため、レース開催は予定通りであるとしている。もちろん不確定要素は依然として残っており、その中でもアメリカの中間選挙が今後の重要な要素と言えるであろう。中東では、選挙の結果次第で紛争がさらに激化するのではないかという懸念もあるからだ。

F1は不測の事態に備え、イモラ・サーキットでの代替開催の準備も並行して進めている。既に仮説スタンドの建設を開始する許可も得ており、今後中東情勢が再び悪化した場合でも、F1は迅速に対応することができる。もし代替案を取る必要が生じず、イモラでのレースが開催されなかった場合でも、その準備にかかった費用は全額F1が負担することが約束されている。

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■ドライバーやチームは、慎重な発言に終始

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

MotoGPでは、中東でのレース開催計画に対して、多くのライダーやチームが批判的な意見を表明している。その一方で、F1のパドックではそうした声は遥かに少ない。

motorsport.comが入手した書簡によれば、チームとドライバーは、今年はじめにテクニカルレギュレーションに関して行なわれたのと同様に、中東情勢に関しても批判的な発言を控えるように求められている。

このことは、ここ数戦のドライバーやチーム代表による記者会見にも反映されている。金曜会見でこの話題が出た時、レッドブルのローレン・メキーズ代表は、こう答えた。

「FIAとF1は、あらゆる情報に基づいて最も包括的なアプローチを取り、我々に方向性を示すのが当然の役割だ。だからこそ我々は、状況評価に関して彼らと同じようなことをせず、彼らが正しい判断を下すことを全面的に信頼している」

そうメキーズ代表は語った。

「歴史を振り返ると、彼らはこれまでこうした判断をほぼ正しく行なってきた。判断を下す期限に関しては、どのチームも同じ状況にあると思う。ロジスティクスはF1とFIAを通じて行なわれるから、その点は皆よくわかっているはずだ」

なおウイリアムズのチーム代表であるジェームス・ボウルズも、同様の見解を示した。

ここ数週間で、公の場でやや批判的な発言をしたのは、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）とカルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）のふたりだけだろう。

フェルスタッペンは、普段なら中東への遠征は楽しみだとしながらも、もし完全に自分の判断で決めることができるなら、今は別の場所でレースがしたいと示唆した。

またグランプリ・ドライバーズ・アソシエーション（GPDA）の理事でもあるサインツJr.は、アメリカGPでの記者会見に出席した際、F1とFIAが何を言おうと、今の段階では安全面について完全に納得するのは難しいと語った。

「彼らは開催に非常に自信を持っているようだ。でもGPDAの立場ではなく僕個人の意見としては、現時点では納得するのがとても難しい。中東ではまだ様々なことが起きているし、アメリカでは選挙も控えている。世界の政治情勢も、今後1ヵ月半の間に急激に影響を及ぼす可能性がある。だから、現時点で確信を持つのは早すぎると思うんだ」

これらはもっともな意見だ。しかしサインツJr.はその後事情聴取を受け、同日中に釈明することを強いられ、F1とFIAを全面的に信頼していると強調した。

F1がこのアプローチを積極的に推進していることは、ドライバーの間では広く知られている。メキシコでサインツJr.の発言が話題に上がると、フェルスタッペンは笑いながらこう答えた。

「きっと後で、誰かが彼に何か言ったみたいだね」

「もちろん、そういうことを言うのは許されない」

そしてフェルスタッペンは、今後数週間で何が起きるかに大きく左右されることになるだろうと語った。

「安全面でどれだけの保証ができるか、そして今後数週間で何が起きるかにもよると思う」

そうフェルスタッペンは語った。

「今は現地に行くことに賛成だ。でも来週はどうなるか分からない。なぜなら、この地域は明らかに、まだ完全に安定しているとは言えないからだ」

F1もこのことを十分に認識している。しかし巨額の資金が動いている以上、誰も先に譲歩したくはない。政治的な観点からも、そのような兆候を一切見せないことが重要である。

しかしF1は各チームとのコミュニケーションにおいて、安全が常に最優先であることを明確に伝えている。アメリカの中間選挙を含め、F1は状況を綿密に注視しており、状況が変われば「適切な対応」を取ると強調している。その点において、四輪モータースポーツの最高峰であるF1は、二輪モータースポーツの最高峰であるMotoGPよりも時間的余裕があるといえるだろう。

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