ポルシェと破談……レッドブルF1が見据える次の一手とは。独自路線か新メーカー、それとも”元鞘”ホンダ？

9月9日、ポルシェはレッドブルとの交渉決裂を発表。確定路線と思われた「レッドブル・ポルシェ」誕生は夢に終わった。ではレッドブルは次世代パワーユニット(PU)レギュレーションが訪れる2026年シーズン以降、どのような形でF1に参戦するのだろうか。

まずは、話を整理しよう。ポルシェは現行レギュレーションでトップに立つレッドブルのF1事業を50%株式取得し、レッドブルが新設したPU部門「レッドブル・パワートレインズ(RBPT)」の次世代PU開発プログラムと提携することを目指した。そしてそのパートナーシップは、ポルシェの名が実際にグリッドに並ぶ2026年から10年間に渡り継続される手筈になっていた。

2026年導入の次世代PUレギュレーションの最終締結が遅れることがなければ、ポルシェとの提携は早くて7月上旬に、レッドブルの”お膝元”でのレースであるオーストリアGPで発表される予定となっていた。

しかしレギュレーション締結は遅れ、その後モナコの反カルテル機関である「コンセイユ・ドゥ・ラ・コンカーレンス(Conseil de la Concurrence)」の発行した法的文書には、“レッドブル・ポルシェ”の正式発表は8月4日と記載されていた。言及するまでもないが、その期日にも発表されることはなかった。

当初はFIAのレギュレーション締結の遅れが正式発表に影響を与えていると思われたが、実は徐々にパートナーシップの雲行きは怪しくなっていたのだ。

レッドブル・レーシングのCEO兼チーム代表で、RBPTのCEOでもあるクリスチャン・ホーナーはサマーブレイクを前に、ポルシェが提携を結ぶためにはレッドブル側の「フィロソフィーとDNA」に合致していることがいかに重要かを訴え、まだ評価プロセスが残っていると公言した。

サマーブレイク明けのベルギーGPでは、ポルシェと同じくフォルクスワーゲン・グループ傘下のブランド、アウディが先に2026年からPUマニュファクチャラーとしてF1へ参戦すると正式発表。アウディは年内にパートナーを発表するとしているが、2023年末でアルファロメオと袂を分かつザウバーへ出資する形でF1に加わると広く噂されている。

ポルシェがイギリス・ミルトンキーンズにあるレッドブルのファクトリーで開発協力を行なうとされていた一方で、アウディはドイツのノイブルクのファクトリーで独自に開発を行なうと宣言していた。

アウディがベルギーGPで参戦表明を終え、続くオランダGPでもポルシェとレッドブルから提携に関する明るいニュースはなく、イタリアGPを前に破談が発表された。

motorsport.comの調べでは、提携交渉が難航する中でレッドブル側が、望み以上にF1プロジェクトの主導的な役割を担い、商業的、PR的なコミットメントを求めるポルシェの姿勢を嫌ったことが決裂の要因だと推測されている。現行レギュレーション下でライバルを圧倒しているレッドブルの現状を鑑みると、今の”正しい”アプローチを崩したくないと考えるのは客観的に見ても理にかなっていることだ。

イタリアGPに先立ち、ポルシェが発表した短い声明にはこうある。

「ここ数ヵ月の間ポルシェとレッドブルは、ポルシェのF1参入の可能性について話し合いを行なってきた」

「この度、両者は共に、これらの協議を継続しないという結論に至った」

「前提にあったのは、常に対等な立場でのパートナーシップを結ぶことだった。それはエンジンのパートナーシップに留まらず、チーム(運営)も含めてだ。しかしそれは実現できなかった」

「(2026年の)規則変更により、この選手権が我々ポルシェにとって魅力的な環境であるということには変わりない。そのため、今後も注視していくつもりだ」

一方でホーナーはmotorsport.comに対して次のように語っている。

「金銭的な話は一切していない。ポルシェは素晴らしいブランドだが、そのDNAは(レッドブルと)全く異なる。議論の段階で、ストラテジーで整合性が採れないことが明らかになった」

「レッドブルはF1でその力を示してきた。そしてインディペンデントチームでありエンジンメーカーでもある今、シャシーだけでなくパワートレインでも競争できることを楽しみにしている」

Red Bull did not want to give up a stake in its F1 team to Porsche

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images