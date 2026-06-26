みんなどこからそんな金が……アロンソ、F1チーム間の“アップグレード格差”に疑問。アストンは夏休み前後まで我慢「正しい決断だとは思っている」

2026年シーズンのF1が進む中で各チームがアップデートにより着実に戦闘力を高める中、夏の大型アップグレードに集中しているアストンマーティンはライバルに置いていかれている感がある。

アストンマーティンは今季、キャデラックとの最下位争いを強いられており、モナコでフェルナンド・アロンソが獲得した10位1ポイントによって辛うじてランキング上ではリードしている。ただそれも、ライバルのペナルティなどによって大いに運に恵まれての10位であり、マシンの戦闘力を反映したものではなかった。

F1はサマーブレイクまでにあと数レースが行なわれるが、アストンマーティンは夏休み前後まで本格的なアップグレードを行なわない方針である以上、ライバルに差を広げ続けられる日々がここから1ヵ月ほど続く可能性が高い。

この方針を巡ってはチーム内でも意見の対立があったとされるが、最終的にはチームのマネージング・テクニカルパートナーであり、現在はチーム代表も務めるエイドリアン・ニューウェイがこれを決断した。これは、F1での圧倒的な実績を持つニューウェイの意見がそれだけ大きな重みを持つことの表れとも言える。

一方、パドック内には別の疑問もあがっている。現在のF1では予算上限が設定されており、特定のチームだけが無尽蔵に開発予算を投じることはできなくなっている。そんな状況下でありながら、頻繁にアップグレードパッケージを投入するチームとそうでないチームがあるのはなぜかという点だ。

アロンソはmotorsport.comを含むメディアの取材に対し、夏までアップグレードをしないという方針には当初「賛成していなかった」としつつ、チーム間での“アップグレード格差”には驚いていると明かした。

「どうやら他のチームのように無尽蔵にアップグレードをする予算はないみたいだ。毎回金曜日に公開される（各チームの変更点が記された）FIAの文書を見ると驚かされる」

「もしかしたら、他の連中はファクトリーの地下に金のなる木を隠し持ってるんじゃないかな……」

とはいえ、アストンマーティンは言うまでもなく資金不足のチームではない。オーナーのローレンス・ストロールは億万長者であり、F1最大級のスポンサーであるアラムコの支援も受けている。ただし、前述の通り予算の上限が設定されているため、使える金額と用途には制限がある。また空力開発の規模も過去の選手権順位に基づいており、成績の悪かったチームほど多くの空力開発時間を与えられるようになっている。

写真: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

今シーズンからはロジスティクス（物流）費用も予算上限の対象に含まれるようになっており、これは新パーツをいつ投入するかという判断にも影響を及ぼしている。例えば、新しいフロアのような大型部品をフライアウェイ戦に向けて空輸する場合は多額の費用が発生するため、それ相応の効果があることが保証されていなければならない。闇雲になんでもかんでも運ぶことはできないわけだ。

シーズンが進むにつれ、各チームのアップグレード戦略に違いが見えてきた。マクラーレン、フェラーリ、レッドブルなどは、新パーツが完成し次第すぐに投入する方針を採っている。一方でウイリアムズのようなチームは、多くの部品に関して一定の期間消費してから交換する形としている。

アストンマーティンに関してはウイリアムズとはまた違った理由だ。彼らはAMR26がパッケージとして根本的な欠陥を抱えていることから、短期的な改良では問題を解決できないことが明らかになっているからだ。

アストンマーティンのチーフ・トラックサイドオフィサーのマイク・クラックは、オーストリアで次のように語った。

「常にさまざまな意見がある。どのように改善していって、どれだけ予算を使えるのか……そうした議論を経て最終的な決定が下される」

「チームという環境で、意見が分かれるのはよくあることだ。しかし一度決断したなら、そこに100％全力を注がないといけない。80％くらいで取り組んで、あとはコーヒーマシンの前で文句を言っているようではいけない」

「だから決断を下した今は、それがどれほど困難でも、その方針に沿って取り組むしかない」

この状況は、ニューウェイがマクラーレン時代に設計を主導した2003年用のF1マシン『MP4-18』と重なる部分があるかもしれない。MP4-18は何度も投入が延期され、結局マクラーレンは前年型MP4-17の改良版で2003年シーズンを戦い切った。

MP4-18は多くの面で非常に野心的な設計だったが、ニューウェイは本質的な問題が空力パーツとシャシーとの予想外の相互作用によって生じる空力的不安定性だと考えていた。これを解決するには、モノコック前部やサイドポッドまで作り直す必要があった。

ここでもチーム内では意見が分かれ、最終的にはMP4-18の信頼性向上に注力し、これをベースに翌年の『MP4-19』を開発するという流れに落ち着いた。しかしそのMP4-19も期待外れであったため、作り直されることに。大規模な変更が必要だったため、改良型の登場は後半戦まで待たなければならなかった。

こうした経緯を踏まえると、現在アストンマーティンで最高位の技術責任者であるニューウェイが、自身の影響力を最大限に行使して、大規模な設計変更へ集中しようとしている理由は理解できる。現在AMR26はトップから1周3秒ほど遅れている状況であり、新しいフロントウイングを装着した程度で物事を好転させられるような状況ではない。

「もちろん時間はかかるのは当然だ」とアロンソは言う。

「バルセロナ（開幕前のシェイクダウンテスト）ではほとんど走れず、バーレーンテストもひどい内容だった。それで（開幕戦）オーストラリアでは自分たちがどんな状況なのかも分かった。あの時は完走できるかどうかも分からなかったからね。厳しい現実を突きつけられたレースだった」

「今回下された決断は正しい決断だとは思っている。数戦でコンマ3、4秒改善したところで、結局は最後尾グループで戦うだけで何も変わらない。僕たちにはもっと大きな変化が必要なんだ」