1989年のフランスGPで、あるひとりの若いフランス人がF1デビューを果たした。ジャン・アレジである。

この年、ジョナサン・パーマーとミケーレ・アルボレートというコンビでシーズンをスタートさせたティレル。第4戦メキシコGPではアルボレートが表彰台を獲得するなど、まずまずの戦いぶりを見せていた。

しかし第7戦からスポンサーの都合によりアルボレートが退き、それまで国際F3000を戦っていたアレジが加入。すると、いきなり4位入賞を果たしてみせたのだ。その後もイタリア、スペインで入賞。チームメイトのパーマーを凌ぐ走りを見せたのだ。

翌年もティレルに留まったアレジは、開幕戦アメリカGPでマクラーレン・ホンダのアイルトン・セナと伝説的なバトルを披露し、2位表彰台を獲得。その後もモナコで2位に入るなどした。その走りから、将来のチャンピオン候補ともてはやされた。

1991年、アレジはフェラーリへと移籍。チームメイトは同胞の伝説的ドライバー、アラン・プロストである。しかし当時のフェラーリは政治的混乱、技術的混乱が加速していった頃……タイトルなど望む術もなかった。フェラーリの熱狂的ファン”ティフォシ”たちも、失意のどん底に突き落とされていった。

1991年にタイトル争いを繰り広げたのは、ホンダV12を武器に紅白のマクラーレンを操ったセナと、前年限りでフェラーリのシートを失い、ウイリアムズに移籍したナイジェル・マンセル。マンセル+ウイリアムズは速さを見せたが、マシンはトラブルが頻発……最終的にはセナに軍配が上がった。

一方でフェラーリでは、プロストをもってしてもルーキーシーズン以来となる未勝利で、シーズン終了を待たずにチームを離れた。アレジも表彰台がやっと。ベルギーGPでは勝利の可能性もあったが、エンジントラブルによりリタイアを余儀なくされた。

しかしなぜアレジは、そんな低迷期のフェラーリに加入してしまったのだろうか? 実は彼は、1990年の初めにウイリアムズと1991〜1993年までの契約を締結していたのだ。ただこの契約には、ウイリアムズ側が契約を履行するかどうか、9月までに判断できるというオプションが付けられていた。

当時ウイリアムズのパートナーだったルノーは、セナを獲得できるかもしれないという可能性に魅了され、フランク・ウイリアムズと水面下で議論し、なかなか結論を出せずにいた。

夏が近づくにつれ、アレジは自身の将来が不透明であるという懸念に悩まされていった。

「それはとても悪い状況だった。僕にとっては、とても不快だったよ」

アレジは当時のことをそう振り返る。

国際F3000時代のチームオーナーであり、当時F1参戦を目論んでいたエディ・ジョーダンが、当時のアレジにとっての相談役だった。しかしアレジの我慢は限界に達し、イギリスGPの際にフランク・ウイリアムズに直談判。「契約を実現させてほしい」と訴えた。

ちょうどその頃、フェラーリも1991年のドライバーを探していた。マンセルが”引退”を表明したため、その後任が必要だったのだ。アレジにはそのフェラーリからオファーが舞い込んだが、最終的にアレジは契約上の懸念をフェラーリに託し、「状況を整理して欲しい」と頼み込んだ。

結局アレジは、フェラーリに加入することになった。フェラーリはウイリアムズから契約を買い取る形になり、その代金の一部として、1990年にプロストが走らせた641/2がウイリアムズに贈呈されることになった。ウイリアムズのファクトリーにあるミュージアムには、今も多数のウイリアムズのマシンに混じり、1台のフェラーリが収蔵されている。

ウイリアムズ・ルノーは、その後急速な進歩を遂げた。1992年と1993年にはダブルタイトル連覇。その後2年間はベネトン+ミハエル・シューマッハーの台頭に遭ったものの、1996年と1997年にも連覇している。そういうことを考えれば、アレジがウイリアムズに行けなかったことが、キャリアの成否を大きく左右したとも言えるだろう。

ただアレジは、フェラーリに行ったことでも満足したという。彼の”レーシングソウル”を満たしたのだ。

「人々からは、チャンピオンチームに”ノー”と言うのが正しかったのかとよく尋ねられる」

そうアレジは言う。

「まず第一に、起きたことに後悔はしていない。僕がフェラーリと共に生きたこと、彼らと共に過ごした時間、それは魔法のようだった」

「僕は本当にそう感じている。そしてファンによく覚えられていると思うし、彼らも満足してくれていると思う。これは、自宅のリビングルームにトロフィーを並べるよりも、はるかに大きい意味がある。確かに、ウイリアムズに加わらなかったことで、多くの素晴らしい結果を手にすることができなかったかもしれない。でも、その代わりに僕が得たモノは、僕にとっては特別で魔法のようなモノだった。後悔はないよ」

Jean Alesi with his Ferrari 643 and the team in the garage

Photo by: Ercole Colombo