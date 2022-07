アストンマーチンの空いた一席。F1引退ベッテルの後任ドライバーは誰になる？　候補者をリストアップ！

Listen to this article

Listen to this article

7月28日(木)、セバスチャン・ベッテルが2022年シーズン限りでF1を去ることを発表した。これにより、2023年のアストンマーチンに空席ができることとなった。

ベッテルの突然の引退発表は、2023年に向けて加速していた憶測や眉唾物の噂を含めて様々な情報が飛び交うSilly season(馬鹿げたシーズン)をさらに加熱させ、いくつかのチームに影響が出るシナリオがいくつも浮上してきた。

まず、アストンマーチンにとってこのニュースは寝耳に水……引退を想定して後任ドライバー候補を確保していた訳ではなかった。

もちろん、35歳のベッテルはF1世界チャンピオンに4度輝き、今シーズンでF1デビュー17シーズン目を迎え、グリッド上でもベテランの域に達していた。

彼が引退する可能性はたしかにあったが、ベッテルとチームオーナーであるローレンス・ストロールが契約延長の条件についても話し合っていたこともここ数週間で話題となっていた。ベッテル自身もフランスGPに先立ち、チームには「続投の意思を伝えてある」と語っていた。

しかしベッテルはハンガリーGPのレース週末を前に引退を発表。ここからアストンマーチンは正式な後任探しを始めることとなったのだ。

ドライバーはチーム代表のマイク・クラックやチーフ・テクニカルオフィサーのアンディ・グリーン、スポーティングディレクターのアンディ・スティーブンソン、パフォーマンスディレクターのトム・マッカロウといった首脳陣の意見を聞きながら、ローレンス・ストロールが最終決定を下すことになる。

アストンマーチンの一席はもちろん、チームオーナーの息子であるランス・ストロールが確保している。そのため後任候補として挙げられるのは、ベッテル獲得の際にローレンス・ストロールが知った「自分の息子に良い影響を与える可能性のあるチームプレイヤー」という特殊な条件をクリアできるドライバーへと必然的に絞られる。

加えてアストンマーチンは、高級スポーツカーを中心に展開するイギリスの自動車メーカーでもある。後任探しではマーケティングでの効果も考慮する必要がある。

ベッテル獲得は、4度の世界チャンピオンというポジティブなPR効果を見込んでのことだった。ストロールにしてみれば、できればレースウィナーなどの知名度の高いドライバーを選びたいと思うだろう。

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

前述の考慮事項とは関係なく論理的に考えれば、リストの一番上には2011〜12年、2014〜16年にフォース・インディア時代の同チームでドライブし、現在はリザーブドライバーを務めるニコ・ヒュルケンベルグの名前があるはずだ。

2020年にはレーシングポイントの”スーパーサブ”として3戦に出場。今季はベッテルの代役として開幕2戦を走った。

ハンガリーGP終了後に行なわれるアストンマーチンのピレリタイヤテストにも参加が決まっており、刷新された今季マシン『AMR22』でのマイレージをさらに稼ぐこともできる。

ヒュルケンベルグとなら、翌年へ向けたオプション付きで2023年の単年契約を結ぶことも可能。チームにとっても彼はよく知る人物だ。

あと3週間も経てばヒュルケンベルグも35歳になるが、最近は40代までレースを続けるドライバーも珍しくはない。

アストンマーチンは今後数週間、ベストな選択肢を探す中での”バックアップ”として手札に残しておくことも可能になる。ただ本当にチームが望んでいるのはヒュルケンベルグなのだろうか?

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, is interviewed after the race

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images