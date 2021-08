最強のドライバーを目指して……40歳で未だ進歩止まらぬアロンソ「2005年の自分に”片手”で勝てる」

老犬に新しい芸は教えられないという言葉もあるが、40歳を迎えたばかりのフェルナンド・アロンソの”芸”は今でも最高レベルだということを、彼は第11戦ハンガリーGPで全世界のF1ファンにまざまざと見せつけた。

アロンソは大きくパフォーマンスが上回るルイス・ハミルトン(メルセデス)を10周に渡って抑え込み、チームメイトのエステバン・オコンの優勝に貢献したのだ。

アロンソは自身が衰えていないばかりか、F1やインディカー、WEC(世界耐久選手権)で培った経験のおかげで、F1時代初期よりもはるかに優れたドライバーになっていると考えている。

ハンガリーGPの前に行なわれたmotorsport.comを含む一部のメディアとのインタビューの中で、アロンソは2018年以来のF1復帰にあたって、スピードに慣れるまでに予想以上の時間がかかったことを認めつつ、F1では年齢は”単なる数字”でしかないと説明している。

「僕は、(F1のスピードに慣れるまで)3~4レースくらいだと想定していた」と、アロンソは語った。

「イモラが第2戦にあることは知っていた。みんなは昨年の9月か10月に走っていたけど、僕にとっては(2006年サンマリノGP以来)初めての経験だった」

「第3戦のポルティマオ(ポルトガルGP)、第4戦のバルセロナ(スペインGP)までに、おそらく100%の状態になると考えていた。そして、バルセロナよりも2レース多くかかってしまったんだ」

Fernando Alonso, Alpine F1, congratulates and celebrates with Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images