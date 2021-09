スプリント予選レースはソフトで先行逃げ切りが有利？　前回アロンソが成功させたギャンブルにライバルが注目するワケとは

フェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)は、スプリント予選レースが初導入された第10戦イギリスGPで、大胆にもソフトタイヤで走り切るという賭けを成功させた。スプリント予選レースの2度目の開催となる第14戦イタリアGPでは、アロンソを例に「思い切りやってみよう」と考えるドライバーも出てくるかもしれない。

イギリスGPの舞台であるシルバーストン・サーキットはタイヤに厳しく、皆がミディアムタイヤでスタートするだろうと見られていた。しかし、アロンソはソフトタイヤを選択し、高いグリップ力を活かし1周目で11番手から5番手にまでジャンプアップ。その後徐々にソフトタイヤのデグラデーション(性能劣化)に苦しみ始めたが、アロンソは7番手でチェッカーを受けた。つまり、日曜日の決勝グリッドを大きく押し上げたわけだ。

このギャンブル的な戦略はライバルからも注目を集め、今回のイタリアGPでも同じ作戦を真剣に検討するチームが出てくるはずだ。実際、スプリント予選レースを前に行なわれたFP2では、多くのマシンがソフトタイヤでの周回を重ねデータを収集していた。

イタリアGPが開催されるモンツァ・サーキットは、ストレート成分は多いものの通常通りオーバーテイクは難しいとされており、温まりが良くコーナーの立ち上がりで優位なソフトタイヤにはその点で大きなアドバンテージがある。

そのためピレリのF1部門責任者マリオ・イゾラは、スプリント予選レースでは他にも選択肢はあるもののソフトタイヤを使うのは有効だと考えている。

「F1チームの大半がミディアムタイヤでスタートすると予想しているが、後方のドライバーの誰かしらはソフトタイヤで挑むかもしれない」と金曜日に行なわれたノックアウト方式の予選後に彼は語った。

「天候も良好で温かく、路面コンディションも問題ない。これまでの経験から知られていることだが、ソフトコンパウンド、つまり昨年で言えばC4タイヤはトラクション、そしてリヤタイヤを管理する必要がある」

「モンツァは非常にトラクションが重要なサーキットだが、横方向(の入力)はさほど重要ではない。そのためスプリント予選レースでは、ミディアムタイヤとソフトタイヤ(を履くマシン)が入り乱れるだろう」

ソフトタイヤを履いた場合でも、18周で行なわれるスプリント予選レースを走り切ることは可能だとイゾラは言う。ちなみに昨年のイタリアGPでは、ソフトタイヤを履いたドライバーたちは20周前後で1回目のピットストップを行なっている。

「スプリント予選レースは18周で行なわれるが、18周というと30分にも満たない。たから、本当に速いレースで、プッシュして走る必要がある」

「だからこそ、ソフトタイヤにトライして序盤で優位に立ち、最後の数周は守りの走りをすることができると思うのだ」

「ソフトタイヤが力を発揮するのは、主に低速シケインからの立ち上がりだ。フロントのグリップが優れているから、ブレーキングでも多少優位かもしれない」

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images