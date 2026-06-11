アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

アルピーヌのピエール・ガスリーは、F1モナコGPの決勝レースを3番手でフィニッシュした。しかしピットレーンの速度違反によるペナルティを2度にわたって受けたため、7位に降着することになった。

ガスリーはペナルティを受けた件については自身に非はないと主張している。そのためチーム、再審請求を行なっている。ただこの再審によりガスリーの順位結果が覆るようなことになれば、事態は大きく複雑化することになるかもしれない。モナコGPで”疑惑”のスピード違反を問われ、順位を大きく落としたのが、ガスリーひとりではないからだ。しかもそのうちのひとりは、今季のチャンピオンを争う存在である。

11日（木）の中央ヨーロッパ時間の午後1時に、アルピーヌが再審請求を行なったことに対する聴聞会が行なわれることになっている。これにはモナコGPのレーススチュワードとアルピーヌの代表が出席する予定だ。

実際に何が起きたのか、まだ多くの不明点がある。しかしスピード違反のペナルティがこれほどまでに多く科されたのは、計測システムに何らかの不具合が起きていた可能性も示唆する。

ガスリーはレース後のインタビューで、ピットレーンに入るはるか前に速度制限ボタンを押したと主張。他の違反を取られたドライバーたちも一様に、スピード違反は犯していないと証言している。

主な原因はピットレーン自体、もっと正確に言えば、ピットレーンの速度制限を監視するために使われている計測システムにあるかもしれない。

ピットレーン走行時の速度を継続するためには、走行路に沿う形でスピードガンを設置するだけでは不十分だ。それならば悪用される可能性もあるからだ。高速道路に設置されたオービスを回避するため、設置区間だけ減速する……それと似たようなことになってしまう。

F1では、そういう回避方法を防ぐように計測装置が設計されている。これはピットレーン内のチェックポイント間の所要時間を計測し、制限速度以上のスピードで走ったドライバーにペナルティを出す形だ。

このシステムは非常に効率的であり、堅牢性もある。しかしモナコのピットレーンは特殊であり、その弱点が露呈した可能性があると言われる。

■説明を求めるアルピーヌ

Following the late restart, Gasly moved up to fourth, with George Russell still yet to serve his penalty Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

多数の速度違反が発生したことの最も信ぴょう性の高い説明は、ドライバーがピットレーン内で、わずかながらショートカットしていたのではないかということだ。ピット進入時には、多くのドライバーがFIAのガレージ前の狭いエリアをショートカットしていた。逆にピットアウトの時にも、キャデラックのガレージを過ぎた直後の白線をショートカットしていたのが目撃されている。

アルピーヌとしては、ガスリーがどこで制限速度を超過したと判断されたのか、正確な情報を把握できていないようだ。しかもアルピーヌは、ピットレーンのスピードリミッターを、59.5km/hに設定していたらしい。つまり、制限速度である60km/hよりも遅いスピードを設定していたのだ。

「正直に言って、なぜ我々がペナルティを受けたのか、理解できない」

アルピーヌのマネージング・ディレクターであるスティーブ・ニールセンはそう語った。

「そしてなぜ多くのチームがペナルティを受けたのかも、理解できないんだ。違反件数の合計は6件で、うち3件は我々。もう1件はフェラーリ（ルイス・ハミルトン）で、あとはマクラーレン（オスカー・ピアストリ）、メルセデス（ジョージ・ラッセル）だ。これは非常に異例のことだ。通常はシーズンを通してこのくらいの数だ。今日はたった1レースで、これだけの違反が取られた」

「そこで我々はFIAに対し、『審査権』と呼ばれる手続きを求めた。これは抗議や上訴とは異なる。この手続きによって我々は、全てのデータと証拠を収集し、FIAと協議して、なぜピットレーンの速度制限を超過したという結論に至ったのかと完全に理解することができる」

「我々は速度を超過していないと考えているが、もし超過していたのであれば、その証拠を提示していただく用意がある。つまり我々がどう行動すればよかったのか、あるいはFIAがどう行動すればよかったのかということについて、FIAと率直に話し合うことができるということだ」

ニールセンはつまり、FIAがスチュワードに対し、ペナルティを科した理由について説明することを求めているということを指摘しているわけだ。これは非常に興味深いことだ。

■スチュワードが入手可能だった情報

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

もちろんスチュワードは、システムによって計測されるデータに基づいて判断を下しており、システムから警告が上がれば、比較的単純に対応される。複数の違反が繰り返されて初めて、何らかの問題が存在するのではないかという疑念が生じるが、それをレース中に検証するのはまず不可能だ。つまりスチュワードとしては、システムに従い、ペナルティを科す以外にほぼ選択肢はなかった。

問題は、レギュレーションには「ピットレーンでは速度制限が課される」とは明記されているものの、ドライバーがチェックポイントの間を一定のスピードで走らなければいけないとは規定されていない点だ。

チームからすれば、車両が60km/hを超えていない場合には、規則違反に当たらないということを主張する。そして実は、「速度超過」の定義が具体的には定められていないようにも見える。

ただ今回の議論は、ピットレーンの制限速度が実際に何を意味するのか、その点には至らないかもしれない。なぜならアルピーヌはまずは、”重要かつ関連性のある新たな証拠”を提出しなければいけないからだ。

テレメトリーデータやGPSのデータは、アルピーヌの主張を裏付ける可能性がある。ガスリーがスピード違反を犯していないのであれば、車両データでそれを証明するのは難しくはなく妥当だ。しかしこれについては、レース中にも入手可能なデータであったとして、新たな証拠としては採用されない可能性もある。

そしておそらく11日の審理では、そういう結論に帰結することになるだろう。

それには理由がある。もしスチュワードがアルピーヌの主張を正当と認め、ペナルティを取り消すという判断を下した場合には、本件とは全く関係のない問題が生じる。それは、他のペナルティをどう扱うかということだ。

■ラッセルのペナルティはどうなる？

George Russell endured a difficult afternoon in Monaco Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

その筆頭はラッセルだ。ラッセルはスピード違反を取られ、そのペナルティを正しく消化しなかったとして、ドライブスルーペナルティを受けた。しかもラッセルはガスリーとは違い、レース中にこのペナルティを消化。結局12位、無得点で終わってしまった。つまり、失われたタイムを元に戻すというだけでは、本来の結果を取り戻すのは不可能であろう。

ピットレーンの速度制限システムに関する問題が存在する可能性について、事前に知らされていたかどうかということについてはチームによって意見が分かれているようだ。FIAも各チームに通知していたと考えているが、特にアルピーヌはそうは考えていない。だからこそニールセンは「理解できない」と繰り返しているのだ。

しかも昨年までのモナコで、同じような事態が生じたことはなかったように思う。それを考えれば、何が異なっていたのかを検証するのは、非常に重要なことであろう。

重要なのは、スチュワードはFIAやF1の従業員ではなく、あくまで独立した機関として活動しているということだ。彼らの役割は、提出された証拠を評価することにあるため、アルピーヌの主張が認められる可能性はゼロではない。モナコでのスピード計測システムが正しく機能したかどうかは、スチュワードが気にする必要のないことだ。

実際以前には、スチュワードがサーキットの設備や裁定を執行する上で用いられるシステムを批判したこともある。

スチュワードが、そもそも裁定を下すために必要なツールを提供されていなかったという裁定が下る場合もある。アルピーヌがそう主張した場合、スチュワードもその主張に同意するということもあるかもしれない。

ただそうなった場合でも、レース結果が変更されるという可能性は低いだろう。ラッセルのファンの皆様には申し訳ないが、ラッセルがアントネッリとのポイント差を縮めるという裁定結果にはならないはずだ。先に述べたように、タイムを引いたり足したりするだけでは、正確な順位を確定させることはできないからだ。

しかしその一方で、FIAはFOMに協力を求め、特にモナコのような特殊なサーキットにおけるピットレーン制限速度を監視する方法を見直す必要に迫られるかもしれない。